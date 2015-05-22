Яценюк: Путін не буде розгортати наступ на Донбасі до 29 червня

Про це Яценюк заявив в інтерв'ю британському виданню Financial Times, передає «Апостроф».

"Це все залежить від графіка. Я не очікую, що (Путін — ред.) буде наступати до 29 червня, перш ніж ЄС повинен прийняти рішення про пролонгацію санкцій. Але шанси на новий наступ дуже, дуже високі", — зазначив він.

При цьому він закликав Євросоюз не боятися Росії.

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"Це Росія повинна боятися вас, кожного з нас. Не лякайтеся слова розширення. Якщо нас більше, ми сильніші, більш успішні, отримуємо більше можливостей, всі наші народи", — зазначив український прем'єр.

Раніше президент України Петро Порошенко заявив, що влітку Україну може очікувати новий наступ з боку проросійських сил. Президент також розповів, що не довіряє своєму російському колезі Володимиру Путіну.