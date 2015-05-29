Штайнмаєр застеріг від нової ескалації конфлікту на Донбасі

Як повідомляє Deutsche Welle, за словами міністра, «кризу ще далеко не вирішено. Постійні порушення режиму припинення вогню несуть із собою небезпеку нової військової ескалації».

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29-30 травня відбудеться візит Штайнмаєра в Україну. Він має намір відвідати Київ і Дніпропетровськ. Сьогодні заплановані зустрічі глави німецького МЗС з президентом України Петром Порошенком та прем’єр-міністром Арсенієм Яценюком. Йтиметься, зокрема про досягнення поступу в реалізації Мінських домовленостей, зазначає DPA.

Штайнмаєр також пообіцяв підтримку Києву з боку Берліна на шляху втілення реформ в Україні. За його словами, «Україна заслуговує на справжній шанс мати змогу зараз повноцінно реалізувати необхідні глибокі реформи. Для цього необхідна сильна політична воля влади в Києві, але також і активна й довготривала допомога з боку міжнародної спільноти».

У Дніпропетровську Штайнмаєр має намір зустрітися з представниками Спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки та співробітництва в Європі, яка працює на Донбасі. Перед візитом Штайнмаєр вкотре раз наголосив на необхідності забезпечити міжнародним спостерігачам «стовідсотковий доступ» до зони протистояння на сході України.