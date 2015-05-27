Штайнмаєр збирається в Київ поговорити про мінські домовленості - ЗМІ
00:16, 27 травня 2015Політика
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Голова МЗС Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр збирається приїхати в Київ на цьому тижні, щоб обговорити виконання мінських домовленостей.
Reuters
Про це "Українській правді" повідомило поінформоване джерело.
"Штайнмаєр приїде в Київ у п'ятницю-суботу, щоб обговорити мінські домовленості та їх імплементацію", - зазначив співрозмовник.
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Як відомо, 12 лютого після ночі важких переговорів президенти Росії та України Володимир Путін та Петро Порошенко за участі президента Франції Франсуа Олланда та канцлера Німеччини Ангели Меркель підтвердили спільною декларацією мінські домовленості з врегулювання конфлікту в Україні, ухвалені у вересні 2014 року.
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