Порошенко проведе прес-конференцію за підсумками першого року президентства
09:10, 05 червня 2015Політика
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Президент Петро Порошенко сьогодні проведе прес-конференцію за підсумками першого року свого президентства.
Порошенко проведе підсумкову прес-конференцію / Фото УНИАН
Прес-конференція, початок якої заплановано на 12.00, пройде у приміщенні адміністрації президента.
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Остання прес-конференція голови держави відбулася наприкінці минулого року у Мистецькому арсеналі.
Як повідомляв УНІАН, 4 червня президент виступив у Верховній Раді зі щорічним посланням до парламенту. Під час виступу у Верховній Раді Петро Порошенко наголосив на необхідності пришвидшення реформ, зокрема, на кардинальних змінах в судовій системі, а також в органах прокуратури та МВС.
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