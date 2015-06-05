Порошенко проведе прес-конференцію за підсумками першого року президентства

Прес-конференція, початок якої заплановано на 12.00, пройде у приміщенні адміністрації президента.

Читайте такожПрезидент відзначив нагородами 280 військових, загиблих в зоні АТО

Остання прес-конференція голови держави відбулася наприкінці минулого року у Мистецькому арсеналі.

Як повідомляв УНІАН, 4 червня президент виступив у Верховній Раді зі щорічним посланням до парламенту. Під час виступу у Верховній Раді Петро Порошенко наголосив на необхідності пришвидшення реформ, зокрема, на кардинальних змінах в судовій системі, а також в органах прокуратури та МВС.