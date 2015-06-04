Парламент затвердив план реалізації реформ в Україні

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 256 народних депутатів із 364 зареєстрованих у сесійній залі.

Як зазначається в пояснювальній записці, метою постанови є забезпечення реалізації реформ, спрямованих на приведення законодавства у відповідність до Конституції України та на розвиток її положень.

В основу покладено основні вектори реформ в Україні, визначені в Угоді про асоціацію з Європейським Союзом, Стратегії сталого розвитку «Україна - 2020», позачерговому посланні президента України Петра Порошенка до Верховної Ради «Про внутрішнє і зовнішнє становище України» від 27 листопада 2014 року, Програмі діяльності Кабінету міністрів та коаліційній угоді як його невід’ємній складовій.

Водночас, було враховано й інші документи, зокрема ті, які було ухвалено в рамках взятих Україною зобов’язань перед Радою Європи, міжнародними фінансовими організаціями - МВФ та Світовим банком.

Постановою передбачено рекомендувати суб’єктам права законодавчої ініціативи здійснювати розробку і внесення на розгляд Верховної Ради визначених Планом законодавчого забезпечення реформ в Україні законопроектів з урахуванням встановлених у ньому строків.

Комітети ВР мають забезпечити своєчасність опрацювання і надання народним депутатам передбачених постановою законопроектів, супровідних документів, аналітичних і довідкових матеріалів до них, а також повноту та грунтовність висновків щодо цих законопроектів.

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Контроль за виконанням плану покладається на голову Верховної Ради.

План містить сім блоків: конституційна реформа та верховенство права, реформа системи нацбезпеки та оборони, міжнародні зобов'язання України, стабілізація макроекономічної ситуації та реформування економіки, соціальна сфера, охорона довкілля та природокористування, національний діалог та гуманітарна політика.

Стосовно конституційної реформи та верховенства права передбачено, що строк підготовки/прийняття питання про внесення змін до Конституції України (щодо недоторканності народних депутатів і суддів) - ІІІ-IV квартал 2015-2016 року; про всеукраїнський референдум (нова редакція) - ІV квартал 2015-2016 року; про вибори народних депутатів (нова редакція), про політичні партії в Україні (нова редакція), про внесення змін до Закону «Про вибори президента України» (щодо уніфікації регулювання виборчих процедур) та Виборчий кодекс - ІV квартал 2017 року; про мирні зібрання - ІІ квартал 2016 року; про місцеві референдуми - ІV квартал 2015-2016 року.

Щодо нацбезпеки та оборони передбачено внесення змін до Закону «Про засади внутрішньої і зовнішньої політики України» (нова редакція) та змін до Закону «Про правовий режим воєнного стану» - ІІ квартал 2015-2016 року.

Як заявив голова ВР Володимир Гройсман, необхідно ухвалити 182 нових закони та понад 200 змін до різних нормативних документів. Водночас, виділено кілька десятків пріоритетних питань.