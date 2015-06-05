Порошенко та Меркель узгодили питання підтримки України напередодні саміту лідерів "Великої сімки"

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Як зазначається в повідомленні, співрозмовники обговорили ескалацію ситуації на Донбасі, зокрема через атаку бойовиків, яких підтримує Росія, на Мар’їнку, що вкотре стало грубим порушенням Мінських домовленостей.

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Водночас Порошенко наголосив на дотриманні Мінських угод Україною, зокрема про координацію дій із ОБСЄ задля захисту життів українських військових та повернення на лінію розмежування. Він також підкреслив, що загалом ситуація із режимом припинення вогню загострилась, а прогрес щодо звільнення заручників відсутній.

Глава держави висловив сподівання, що лідери "Великої сімки" на саміті в Німеччині продемонструють єдність та рішучу підтримку України.

Президент України та Федеральний канцлер Німеччини також висловили сподівання щодо результативності зустрічі на рівні політичних директорів міністерств закордонних справ в рамках Нормандського формату в Парижі 10 червня та домовились про подальші кроки.

Співрозмовники обговорили економічну ситуацію в Україні. Президент України закликав розглянути додаткові фінансові механізми для підтримки макроекономічної ситуації, а також для енергетичної стабільності України та ЄС, підкреслюється в повідомленні.