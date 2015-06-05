Постпред України закликає ООН негайно відреагувати на атаку Росії і бойовиків на Мар'їнку

Про це він повідомив під час засідання Ради безпеки ООН в Нью-Йорку.

"З урахуванням серйозних порушень резолюції Ради безпеки №2202 Росією, я звертаюсь до членів Ради безпеки негайно відреагувати на провокації та порушення, та вжити всіх зусиль для мирного врегулювання конфлікту. Міжнародна спільнота раніше заявляла, що напад на Маріуполь стане "червоною лінією", і якщо Росія її перетне, це призведе до негайної рішучої відповіді, і після того, що сталося 3 червня 2015 року, такий же підхід повинен застосовуватись і до ситуації з Мар'їнкою", - наголосив Сергєєв.

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Український дипломат також закликав РФ та її бойовиків негайно розпочати виконувати Мінські угоди та резолюцію Ради безпеки ООН №2202. Сергєєв закликав Росію негайно вивести з території України російські збройні сили, припинити підтримувати терористичні організації шляхом поставок військового персоналу та зброї, припинити дестабілізаційні дії на Донбасі, звільнити всіх заручників та припинити окупацію Криму.

Як повідомляв УНІАН, вранці 3 червня поблизу села Мар'їнка Донецької області російсько-терористичні війська почали масований обстріл позицій українських військ, а пізніше перейшли в наступ.

За даними штабу АТО, у той день в результаті боїв загинули 5 українських бійців (з них під Мар‘їнкою - 4), 39 - були поранені.

У зв'язку із загрозою життю українських військовослужбовців і мирних жителів Мар'їнки командування ухвалило рішення застосувати артилерію, яка була відведена згідно з Мінськими домовленостями, і сили АТО дали адекватну відповідь противнику.