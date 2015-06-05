Лідери G7 обговорять посилення санкцій проти Росії

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це напередодні саміту, який відбудеться 7-8 червня у Німеччині, повідомив європейський дипломат.

За його словами, це питання розглядатиметься у неділю в другій половині дня.

Дипломат наголосив, що не йтиметься про повернення Росії за стіл лідерів. "Росії не буде за столом, але вона буде в меню", - нагадав він про рішення призупинити участь Росії у форматі «Великої вісімки».

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Європейський дипломат наголосив, що наразі немає сенсу обговорювати це питання, оскільки ситуація не змінилася. "Ми ще не там, ми ще на стадії виконання Мінських домовленостей. Я також читав, що вчора сказали наші американські друзі щодо необхідності обговорення подальших санкцій. Це буде контекстом, в якому буде відбуватися дискусія щодо Росії. У цьому контексті хочу нагадати, що на рівні Європейської Ради політичне рішення вже ухвалено, і зараз це тільки питання формального виконання", - наголосив він.

Дипломат також нагадав, що у березні Європейська Рада "побудувала чіткий зв'язок санкцій з виконанням Мінських домовленостей". "Це буде питанням для обговорення, особливо тоді, коли ситуація на сході України не покращується", - додав він.