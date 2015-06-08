Клімкін: РФ переслідує мету не врегульовувати конфлікти, а створювати нові

Як передає кореспондент УНІАН, про це на засіданні Міжпарламентської ради Україна-НАТО заявив міністр закордонних справ Павло Клімкін.

Читайте такожКлімкін: ЄС недооцінює загрозу від підтримки Росією ультраправих і ультралівих рухів у Європі

"Не може бути ніякого оновлення звичайних стосунків з Російською Федерацією. Не через те, що Росія не подобається, а тому що для цього немає теоретичної можливості. Тому що ви маєте справу з абсолютно іншою Росією, ніж та, що була роки тому. З Росією, яка порушила всі політичні і юридичні зобов'язання", - сказав Павло Клімкін.

Також він додав, що в цьому контексті ідея про повернення до нормальних відносин з Росією після певної фази стабілізації є хибною. Клімкін переконаний, що Євросоюз має напрацювати єдиний підхід у зовнішній політиці стосовно Росії, бо на сьогодні такого підходу немає.

На переконання Павла Клімкіна, у Європі всі мають зрозуміти, що Росія не зацікавлена в будь-якому вирішенні питань ані на Донбасі, ані довкола Донбасу. "Росія зацікавлена лише в подальшому послабленні і дестабілізації України, не у розв'язанні проблем, а у створенні нових, і в тому, щоб чітко показати, що вирішити ці проблеми можна лише за участі Росії", - сказав він.

Крім того, Павло Клімкін додав, що Україна ніколи не піде на компроміс у питанні своєї єдності.

Також Клімкін закликав зарубіжних партнерів називати конфлікт на сході України своїм іменем - російською агресією. "Що стосується термінології, то я ніколи не говорю про це, як про конфлікт на Донбасі, оскільки ми маємо справу з російською агресією - і крапка. Ми повинні називати речі своїми іменами так, як вони є. І не вдаватися тут до зайвої політкоректності. Можливо, політкоректність має сенс для певних політичних дискусій, але не в даному контексті", - наголосив Павло Клімкін.