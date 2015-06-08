Повернення Росії до G7 наразі неможливе - Меркель

Про це канцлер Німеччини Анґела Меркель заявила у неділю, 7 червня, в ефірі німецького телеканалу ARD, повідомляє Deutsche Welle з посиланням на агентство Reuters.

Перебуваючи на саміті G7, вона зауважила, що країни Великої сімки поділяють спільні цінності, але через анексію Криму і "втручання" у конфлікт на Сході України Росія пішла проти цих цінностей. "І саме тому - як ми це на сьогодні бачимо - повернення Росії зараз не є можливим", - цитує слова Меркель інформагентство AFP. Канцлер Німеччини додала також, що поки не бачить, коли може бути подоланий цей "бар'єр", який перешкоджає поверненню Москви за стіл G7.

Нагадаємо, президента Росії Володимира Путіна вже другий рік поспіль не запрошують на саміти провідних індустріальних країн через анексію Росією Криму та роль Москви в конфлікті на Сході України.

Читайте такожБілий Дім: США не мають наміру постачати наступальну зброю до УкраїниВодночас Меркель зауважила, що у G7 погоджуються, що Росія "буде партнером", коли справа стосуватиметься переговорів щодо ядерної програми Ірану, війни в Сирії або конфлікту в Україні у так званому "нормандському форматі". "Ми будемо й надалі вважати Росію партнером у різних питаннях", - повідомила Меркель.

Читайте такожКанада, Німеччина та Великобританія наполягають на важливості єдиної позиції країн G7 щодо ситуації в УкраїніЩо стосується долі санкцій проти Росії, то в інтерв'ю каналу ZDF Меркель ще раз наголосила, що вона - у руках самої Росії, яка повинна сприяти втіленню мінських домовленостей, а також України.

Як повідомляв УНІАН, Барак Обама і Ангела Меркель під час зустрічі перед самітом G7 зійшлися на позиції, що західні санкції проти Росії повинні залишатися в силі до того часу, поки Москва не виконає свою частину мінських домовленостей