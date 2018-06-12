О.Волков: Президент має покінчити з монополією Тимошенко і Януковича у Верховній Раді

На запитання УНІАН відповів керівник інституту політичного аналізу і соціального прогнозу, депутат декількох скликань Олександр Волков, відомий фахівець з виборів і референдумів, колишній «директор парламенту» часів Кучми.

КИЇВСЬКА ЗЕМЛЯ ДЕПУТАТАМ КИЇВРАДИ МІЗКИ ЗАСИПАЛА, І ВОНИ ПЕРЕСТАЛИ ДУМАТИ

Чи є у БЮТ шанси виграти київські вибори?

Я думаю, Юлія Володимирівна дуже поквапилася, наполігши на ухваленні постанови про дострокові вибори в Києві. У неї немає гідного кандидата, який би міг на рівних з діючим мером прийняти участь у виборах нового міського голови. Можливо, було б правильно, якби вона висунула себе на цей пост. Щоправда, це було б виправдано місяці три або чотири тому. Сьогодні у Тимошенко рейтинг у Києві різко впав, і у її політичної сили теж. Останні соціологічні дослідження нашого інституту підтверджують мої слова. Сьогодні за блок Черновецького проголосувало б 26% киян, за БЮТ – 20,7%, за блок Кличка – 19,7%.

Різко впав рейтинг Партії регіонів: сьогодні підтримка цієї партії в межах 5%, блок Омельченка підтримують 4,2% киян, а Блок Литвина – 4,1%. За «Нашу Україну» готові проголосувати 2,5% жителів столиці, правда, в цьому випадку ця політична сила в опитуванні стоїть окремо від блоку Луценка, за якого готові віддати голоси 2,7% киян. Я думаю, якщо вони об`єднаються і виступлять єдиною політичною командою, у них буде десь 3–3,5%.

Інша справа, що після перемоги буде визначено коаліційні об`єднання. Я абсолютно упевнений, що сили Тимошенко, Кличка, Омельченка, НС–НУ об`єднаються, і тоді в Київраді у них буде більшість. Правда, це приведе до одного єдиного результату – робота Київської ради буде заблокована через розбіжності з Черновецьким, якого їм ні перемогти на виборах, ні всловити йому недовіру не вдасться.

За тією ж соціологією, за Черновецького сьогодні готові віддати голоси 30,8% киян, за Кличка – 26%, за Омельченка – 7,7%, за Луценка – 7%, за Катеринчука – 4,6%, за Турчинова – 2,3%.

З цих цифр видно, що сьогодні немає людини, яка могла б протистояти Черновецькому. Повторюся, якби Юлія Володимирівна виставила зараз свою кандидатуру, на тлі божевільного зростання інфляції, вона б теж програла діючому мерові.

І тепер Леоніду Михайловичу, щоб спокійно продовжувати працювати в Києві, потрібно утримати ситуацію з Київрадою.

Не здивуюся, якщо Ви скажете, що вибори взагалі незаконні...

Я абсолютно переконаний, що дострокові вибори в Києві незаконні, антиконституційні.

Мене дивує позиція нинішніх депутатів Київради. У мене таке враження, що київська земля їм мізки засипала, і вони перестали думати. Вони не розуміють, що йде нав`язування диктатури однієї політичної сили. Причому нав`язування йде, перш за все, саме київській громаді. Люди проголосували за мера, за конкретних депутатів, але через те, що вони не влаштовують одну політичну силу, ухвалюється антиконституційне рішення про дострокові вибори, і воно починає реалізуватися. Це маячня якась! Це нехтування законом, знехтування Конституцією, це нонсенс!

Я переконаний, що депутатам Київради, необхідно через суд відстоювати не лише свої права, але і, перш за все, права і вибір своїх виборців. Якщо цього не зроблять депутати, думаю, необхідно створити ініціативні групи киян і звертатися до суду!

Я не розумію, чому Президент як гарант Конституції мовчить. Чому не робить відповідної заяви – подобається йому Черновецький чи ні, значення не має – є закон, який порушено, і він повинен відновити справедливість.

Дострокові вибори мера теж незаконні, але якщо Черновецький сам дав згоду, то, напевно, вибори мера все-таки відбудуться, а ось по виборах до Київради, ще раз кажу, треба звертатися до суду і добиватися законного рішення.

Все одно після рішення ЦВК щодо 15-ьох депутатів від БЮТ у них формується «античерновецька» більшість?

Ні, навіть після рішення ЦВК у них максимум може набратися 56 депутатів. Може, з`являтися лише ситуативна більшість з «Нашою Україною» або іншими політичними силами. Але ця сила може заявити, що піде в більшість тільки за однієї певної умови – секретарем Київради повинен бути їх представник. Тоді у мене питання: а що тоді виграє БЮТ?

ПОРАЗКА В КИЇВСЬКИХ ВИБОРАХ МОЖЕ РОЗВІЯТИ МІФ ПРО НЕПЕРЕМОЖНУ ЛЕДІ

І який вихід для БЮТ і Юлії Тимошенко? Адже їй не можна допускати програшу в столиці?

Юлії Володимирівні зараз потрібно займатися економікою країни, а не популістськими політичними виборами в Києві.

А якщо БЮТ підтримає кандидатуру Кличка?

Думаю, у Кличка шансів немає навіть в цьому випадку. Та й навіщо їй підтримувати Кличка? Тимошенко Київ потрібний як плацдарм для інших цілей. Їй потрібна абсолютно віддана людина, тому і обговорюється кандидатура Турчинова. Це єдина людина в її оточенні, кому вона повністю довіряє.

Ви вірите у те, що Тимошенко консультується з Медведчуком?

Вірю – не вірю – це не має ніякого значення. Я упевнений, що в оточенні Юлії Володимирівни людей з такими мізками, як у Медведчука немає. Тому, якщо своїх немає, – потрібно йти до інших. Якщо ці консультації можуть привести до якогось позитивного результату для Тимошенко, для країни – я не бачу тут нічого зазорного. Потрібно йти і консультуватися!

Що буде, якщо Тимошенко програє вибори в Києві? Як це відіб`ється на президентських перспективах?

Наразі за нею закріпився міф непереможної леді. Поразка в Київських виборах може розвіяти цей міф. Я упевнений, Тимошенко зробила дуже велику політичну помилку.

ЮЩЕНКО МАЄ ПОКІНЧИТИ З МОНОПОЛІЄЮ ТИМОШЕНКО І ЯНУКОВИЧА У ВЕРХОВНІЙ РАДІ

Багато експертів вважають, що вибори в Києві – це репетиція президентських виборів?

Можливо, але за однієї умови, якщо президентські вибори в сьогоднішньому вигляді взагалі будуть. За тією інформацією, яку я маю, Секретаріат Президента розглядає питання про перехід на іншу модель обрання Президента – через парламент. Я знаю, що інші політичні сили пішли ще далі – обговорюють питання переходу на суто парламентську форму правління (без посади президента).

У Віктора Андрійовича, на Вашу думку, є шанси бути обраним у Верховній Раді?

Чому немає? У нього якраз найбільші шанси пройти через парламент – як на посаду Президента, так і прем`єра. Яким би дивним сьогодні це не здавалося, але торгуватися будуть все-таки з ним. І він повинен піти на цей торг – обмінявши парламентську республіку на мажоритарну систему виборів. За цієї системи депутати будуть дійсно представниками народу, а не політичних кланів, як це є сьогодні, і тоді вони подумають, навколо кого об`єднуватися – Тимошенко, Януковича або Ющенка.

Моя думка, що у Ющенка за таких умов дуже великі шанси створити більшість, яка його підтримуватиме. Віктор Андрійович має покінчити з монополією Тимошенко і Януковича у Верховній Раді. Інакше для нього сенсу у виборах немає, у тому числі і в дострокових парламентських, для яких сьогодні є всі підстави.

А яка від цього вигода Тимошенко і Януковичу?

Вигоди для них немає, і я думаю, що вони на зміну виборчого закону не погодяться.

Проте, сьогодні ні Янукович, ні Тимошенко не упевнені на 100% в перемозі на президентських виборах за діючим законом, тому вони все одно будуть прагнути до парламентської моделі. Без згоди Ющенка вони не зможуть цього реалізувати, а його згоду можна виторгувати. Ти мені – я тобі! Це політичний торг, і в ньому Ющенко повинен виграти, а я готовий його в цьому підтримати!

Він має стояти на своєму: повинно бути ось так і крапка! Так, як це робив Кучма. До нього заходили зі своєю думкою, а виходили з його думкою.

Розмовляла Олена Гітлянська