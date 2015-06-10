ГПУ вимагатиме запобіжний захід для Мельничука у вигляді грошової застави – адвокат

Як передає кореспондент УНІАН, про це сам депутат та його адвокати заявили після відвідування Генеральної прокуратури.

Вони стверджують, що сьогодні під час відвідування ГПУ не підписали жодного документа, оскільки слідчий відомства не надав юридичного документу, який би свідчив про дозвіл Верховної Ради на притягнення Мельничука до кримінальної відповідальності.

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Зокрема, як зазначив адвокат Ігор Мельник, слідчий ГПУ не надав документа, який би свідчив про те, що голова ВР Володимир Гройсман підписав подання про дозвіл на притягнення до кримінальної відповідальності його клієнта Мельничука. У зв’язку з цим адвокат вважає, що всі подальші дії щодо провадження проти Мельничука не лежать у правовій площині.

“На 11 годину 55 хвилин народний депутат Сергій Мельничук не отримав на руки письмового документу, засвідченого печаткою Верховної Ради, підписом Гройсмана про те, що з нього знята депутатська недоторканність”, - сказав Мельник.

Тому, за словами адвоката, Мельничук вважає себе народним депутатом, з якого не знято депутатську недоторканність.

Також захисник додав, що сьогодні слідчий не вручив депутату повідомлення про підозру чи повістку на судове засідання з обрання запобіжного заходу. За словами Мельника, слідчий вважає, що повідомлення про підозру вже отримане.

Натомість Мельник продемонстрував журналістам клопотання Генеральної прокуратури про обрання запобіжного заходу Мельничуку, надане слідчим. У клопотанні йдеться про обрання запобіжного заходу Мельничуку у вигляді застави. Мельник додав, що йдеться про досить велику суму застави - у кількасот тисяч гривень.

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“Ми знаємо позицію Генеральної прокуратури про те, щоб встановити заставу в кількасот тисяч гривень. Однак звертаю увагу на те, що Мельничук є командиром батальйону “Айдар”, а не бізнесменом. А сьогодні Верховною Радою видано документ про доходи Мельничука, що він за півроку отримав 38 тис. 676 грн і сплатив з цієї суми податок 5 тис. 447 грн. Тому ми будемо клопотати, якщо прокуратура захоче заставу, щоб застава була в межах його доходів”, - сказав Мельник.

За його словами, така висока сума застави є несправедливою.

Адвокат Мельничука також підозрює, що силовики хочуть створити штучні підстави, щоб звинуватити Мельничука в ухилянні від слідства шляхом одночасного виклику його як в органи прокуратури, так і в органи міліції, щоб згодом звинуватити Мельничука, що він не прийшов за викликом і мати підстави для заяв про ухиляння його від слідства.

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Сам Мельничук заявив, що готовий прийти до суду для обрання йому запобіжного заходу.

Як повідомляв УНІАН, 3 червня Верховна Рада позбавила Мельничука депутатської недоторканності і надала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, проте відмовилася дати згоду на його затримання та арешт.

Основна стаття, яку інкримінують екс-командиру батальйону «Айдар» Мельничуку, - створення злочинної організації.

В.о. генерального прокурора Володимир Гузир, виступаючи у ВР, сказав, що Мельничук причетний до протиправних дій не у зоні бойових дій.