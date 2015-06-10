Мельничук хоче, щоб повідомлення про підозру вручив йому особисто Шокін

Як передає кореспондент УНІАН, про це депутат заявив журналістам, прибувши на допит до Генеральної прокуратури.

“Я прийшов сюди за викликом Генеральної прокуратури. Що вони далі робитимуть, я ще не знаю, але може бути два сценарія: генпрокурор все-таки приїде і намагатиметься мені вручати підозру, або ж так як вони собі придумали - що вони вже вручили підозру, мені дадуть повістку до суду, і далі будемо в суді вже розбиратися”, - сказав Мельничук.

Також депутат заявив, що наполягатиме на тому, аби генпрокурор особисто вручив йому повідомлення про підозру, оскільки, за словами Мельничука, це передбачено Кримінальним процесуальним кодексом.

“Я боюся, щоб не повторилося те, що було минулого разу, коли замість генпрокурора вручити мені підозру намагався простий слідчий. А по відношенню до депутата це має робити саме генеральний прокурор. Це вимога 37 статті КПК, де сказано, що народному депутату вручати підозру має лише генеральний прокурор”, - заявив Мельничук.

Також він сказав, що не має наміру уникати участі у слідчих діях, тим більше переховуватися, як це робить інший депутат, проти якого висунуто обвинувачення у скоєнні злочинів, Сергій Клюєв.

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Мельничук також додав, що вважає себе невинуватим і готовий довести це слідству.

Разом з тим Мельничук виключив, що після зникнення Клюєва генпрокурор може внести ще одне подання до парламенту про його арешт або затримання.

“Згідно з існуючими документами, по мені вже прийнято рішення, і впродовж двох місяців це питання не можна ставити повторно, поки не пройдуть відповідні слідчі дії”, - сказав депутат.

Як повідомляв УНІАН, 3 червня Верховна Рада позбавила Клюєва депутатської недоторканності та надала згоду на притягнення його до кримінальної відповідальності. Клюєва оголошено у внутрішньодержавний розшук. Клюєва підозрюють у вчиненні злочинів за ст. 190 Кримінального кодексу (шахрайство) і ст. 191 (заволодіння бюджетними коштами).

Того ж дня парламент позбавив Мельничука депутатської недоторканності і дав згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, проте відмовилася дати згоду на його затримання та арешт.

Основна стаття, яку інкримінують екс-командиру батальйону «Айдар» Мельничуку, - створення злочинної організації.

В.о. генерального прокурора Володимир Гузир, виступаючи у ВР, сказав, що Мельничук причетний до протиправних дій не в зоні бойових дій.