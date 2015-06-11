Документи для оголошення Клюєва у міжнародний розшук готові - ГПУ

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявив начальник управління спецрозслідувань Генпрокуратури Сергій Горбатюк.

“Щодо Клюєва надані документи в український розшук і для оголошення в міжнародний розшук. Документи надані слідством”, - сказав Горбатюк.

Відповідаючи на уточнювальне запитання журналістів, чи перебуває вже Клюєв у міжнародному розшуку, Горбатюк зазначив, що не готовий про це сказати, зазначивши лише, що документи щодо міжнародного розшуку подані.

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Водночас він уточнив, що особа вважається оголошеною в міжнародний розшук, якщо дані про неї містяться на сайті Інтерполу.

Також Горбатюк розповів, що Інтерпол відмовляє виставляти дані українських посадовців, пов'язаних зі злочинами проти Майдану, вважаючи, що в такому розшуку з боку України є ознаки політичного переслідування.

“Серед 40, а може й 50 підозрюваних, які пов'язані з подіями на Майдані, в усіх випадках, як тільки існує тема Майдану у повідомленні про підозру, Інтерпол відмовляє. Хоча коли ми інкримінуємо окремим підозрюваним вчинення 39 вбивств, то мені складно вбачати тут якісь політичні переслідування, але вони їх бачать”, - зазначив він.

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Яку повідомляв УНІАН, 3 червня Верховна Рада надала згоду на притягнення народного депутата Клюєва до кримінальної відповідальності. 8 червня стало відомо, що Клюєв за дорученням Генеральної прокуратури оголошений у внутрішньодержавний розшук.