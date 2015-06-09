Депутат Клюєв оголошений у міжнародний розшук - Шокін

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам повідомив генеральний прокурор Віктор Шокін.

Він зазначив, що не знає, де знаходиться Клюєв, і підкреслив, що зараз Клюєв розшукується в Україні, а також його оголошено в міжнародний розшук.

"Де Клюєв - я не знаю. Він дійсно оголошений в розшук. Розшук виконує СБУ. Міжнародний розшук", - заявив Шокін.

Генпрокурор також нагадав, що Клюєв робив спробу виїзду з України, яка була припинена. "Адвокат його зараз стверджує, що він знаходиться в Україні. Десь лікується в Україні", - сказав він.

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У свою чергу, в Міністерстві внутрішніх справ України уточнюють, що народний депутат України Сергій Клюєв поки оголошений у внутрішньодержавний розшук, а не в міжнародний.

Про це повідомив директор Департаменту комунікації МВС України Артем Шевченко.

"Зараз, наскільки я розумію, він оголошений у внутрішньоукраїнський розшук", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 3 червня Верховна Рада дала згоду на притягнення народного депутата Сергія Клюєва до кримінальної відповідальності. А 8 червня стало відомо, що Клюєв за дорученням Генеральної прокуратури оголошений в розшук Службою безпеки України, а МВС розмістило про це інформацію на своєму сайті.