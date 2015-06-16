СБУ викликає на допит скандального екс-заступника Яреми у справі про екоцид

Служба безпеки України викликає на допит у справі про екоцид колишнього заступника генерального прокурора України Анатолія Даниленка.

"Служба безпеки України викликає Даниленка на допит у справі про екоцид", - написав на своїй сторінці у Facebook радник голови СБУ Маркіян Лубківський.

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Як повідомляв УНІАН, СБУ 12 червня відкрила кримінальне провадження за статтею "екоцид" через пожежу на нафтобазі під Києвом.

Зокрема, було відкрито кримінальне провадження за статтею, що передбачає відповідальність за дії, які могли стати причиною екологічної катастрофи.

"Про те, що кого зараз притягують до відповідальності - то чи заступника генпрокурора, то чи слідчого МВС або СБУ, мова не йде. Мова йде про те, що ці люди могли "кришувати". У нас матеріалів дуже багато, питань, прізвищ, натяків, але це тільки матеріали, оперативні дані, і навіть дані з інтернет-простору, і без їх перевірки робити висновки, але ці висновки більше політичного статусу, ніж кримінально-процесуального", - розповів начальник Головного слідчого управління СБУ Василь Вовк.