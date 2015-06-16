Росія задіяла більш як 60 літаків на навчаннях біля кордонів України

Як повідомили УНІАН у Міноборони РФ, «сьогодні в Південному військовому окрузі почалися планові триденні льотно-тактичні навчання, до яких залучено понад 500 пілотів, бортових спеціалістів і фахівців наземних служб авіаційних військових частин, дислокованих у Краснодарському, Ставропольському краях і Ростовській області».

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У навчаннях задіяно близько 40 штурмовиків Су-25, понад 20 винищувачів Су-27, Су-30, Міг-29 і більш як 10 транспортно-бойових вертольотів Мі-8.

Як повідомляв УНІАН, 5 червня президент України Петро Порошенко заявив про безпрецедентно велику кількість російських військ біля кордонів України і на окупованих територіях Донбасу.