За Мельничука внесли заставу в розмірі понад 360 тисяч гривень

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив в коментарі журналістам його адвокат Любомир Поліщук.

Він зазначив, що заставу було внесено прихильниками Мельничука.

Інший адвокат Мельничука Ігор Мельник зазначив: “Внесли люди, які є прихильниками наших позицій, волонтери”. Він підкреслив, що оскільки закон необхідно виконувати, тому відповідно до рішення суду “застава в розмірі 365 тисяч була в п'ятницю внесена за народного депутата України Сергія Мельничука. І всі квитанції передані слідчому і в Печерський районний суд міста Києва”.

Адвокат Поліщук наголосив, що також подано клопотання до слідчого про зміну запобіжного заходу та зміну розміру застави. Він наголосив, що рішенням суду порушені права Мельничука, як народного депутата України. “Попрані його права як депутата — його обмежили у пересуванні, його обмежили в спілкуванні і він не може виконувати в повному обсязі повноваження народного депутата”, - додав він.

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Як повідомляв УНІАН, 3 червня Верховна Рада позбавила Мельничука депутатської недоторканності і надала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, проте відмовилася дати згоду на його затримання та арешт. Основна стаття, яку інкримінують екс-командиру батальйону "Айдар" Мельничуку, - створення злочинної організації.

У Генпрокурорі заявили, що Мельничук причетний до протиправних дій не в зоні бойових дій.

10 червня Генеральна прокуратура попросила суд обрати запобіжний захід для Мельничука у вигляді застави у розмірі 300 мінімумів доходів громадян.