Суд у Німеччині заарештував українського банкіра Тимонькіна

Про це кореспонденту УНІАН повідомив директор департаменту комунікації Міністерства внутрішніх справ України Артем Шевченко.

"Сьогодні німецьким судом прийняте рішення про передекстрадиційний арешт", - сказав він.

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Також Шевченко розповів, що Тимонькін був затриманий в Німеччині у неділю, 14 червня.

Він також додав, що МВС поінформувало Генеральну прокуратуру з приводу цього, і наразі ГПУ готує запит і матеріали на екстрадицію Тимонькіна.

Раніше про інформацію про затримання Тимонькіна підтвердили у посольстві України в Німеччині.

Як повідомляв УНІАН, 2 червня 2014 року Міністерство внутрішніх справ оголосило в розшук заступника голови наглядової ради "Східно-європейської паливно-енергетичної компанії" ("Восточно-европейской топливно-энергетической компании" (ВЕТЕК ) Бориса Тимонькіна.

Тимонькін підозрюється в скоєнні злочину, передбаченого ч.1 ст.255 Кримінального кодексу, - створення злочинної організації з метою здійснення тяжкого або особливо тяжкого злочину, а також керівництво такою організацією або участь у ній, або участь у злочинах, здійснених такою організацією.

Компанія ВЕТЕК, що належала Сергію Курченко, буда ключовим акціонером "Реал Банка", і "Брокбізнесбанка", які наразі ліквідовуються.

Сам Курченко також знаходиться у розшуку.