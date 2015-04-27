Інтерпол не оголошує в розшук деяких українських чиновників через "політичні мотиви" - ГПУ

Як передає кореспондент УНІАН, про це в коментарі журналістам заявив заступник генерального прокурора Юрій Столярчук.

Він зазначив, що на сьогодні за зверненням Генеральної прокуратури Інтерпол оголосив у розшук 12 колишніх високопосадовців. Проте деякі особи так і не були оголошені в розшук, оскільки в Інтерполі вважають, що їхнє переслідування в Україні має політичні мотиви, сказав Столярчук.

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"Зокрема, відмовили у розшуку стосовно Андрія Клюєва, пояснивши, що є політичні мотиви. Ми не погоджуємося з цим і наполягаємо на розшуку. Політичне переслідування категорично не підтверджується матеріалами відкритих кримінальних проваджень", - наголосив заступник генпрокурора.

Також він сказав, що в ГПУ зараз працюють над тим, щоб висунути обвинувачення особам, які є у санкційному списку ЄС, але стосовно них не порушено жодних проваджень в Україні.

Зокрема, йдеться про Олену Лукаш, Віктора Януковича-молодшого, Дмитра Табачника, Сергія Клюєва. "Ми якраз працюємо над цим кожного дня. Ми знаємо, що спливає термін (санкцій - УНІАН), це для нас питання номер один. І при наявності аргументованих доказів, це буде зроблено безперечно", - заявив заступник генпрокурора.

Окрім того, Столярчук зазначив, що в рамках конкретних кримінальних проваджень досліджуються дії слідчих прокуратури, які свого часу неякісно виконали роботу відносно розслідування проваджень проти колишніх високопосадовців: "Всі ці речі досліджуються в межах конкретних кримінальних проваджень, зокрема досліджуються дії тих людей, які недобросовісно проявили себе як слідчі по конкретних провадженнях".

Як повідомляв УНІАН, на початку березня Європейський Союз продовжив на рік санкції для 14 екс-чиновників часів президентства Віктора Януковича, до 6 червня - для чотирьох.

У списку про продовження санкцій відсутні імена колишніх радників Януковича Портнова і Калініна, екс-голови СБУ Якименка і сина екс-прем'єр-міністра Миколи Азарова Олексія.

До червня санкції продовжені для Лукаш, Віктора Януковича-молодшого (який загинув на Байкалі), Сергія Клюєва і Табачника.

На рік санкції продовжені для екс-президента Януковича, його сина Олександра, екс-прем'єр-міністра Азарова, екс-генпрокурора Віктора Пшонки та його сина Артема, екс-міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка, колишнього голови президентської адміністрації Андрія Клюєва, колишнього заступника міністра внутрішніх справ Віктора Ратушняка, бізнесмена Сергія Курченка, колишнього міністра охорони здоров'я Раїси Богатирьової, бізнесмена Юрія Іванющенка, екс-міністра палива і енергетики Едуарда Ставицького, екс-голови СБУ Олександра Клименка, екс-віце-прем'єра Сергія Арбузова.