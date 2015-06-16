Посольство України в Німеччині підтвердило затримання банкіра, який працював на Курченка

Про це повідомило посольство України в Німеччині у відповідь на запит, пише Українська правда.

"Можемо підтвердити, що бізнесмена Бориса Тимонькіна було затримано у берлінському аеропорту "Шьонефельд", - повідомили у посольстві.

Про затримання Тимонькіна посольство проінформували електронним повідомленням від Федеральної поліції Німеччини.

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У посольстві додали, що в разі, якщо Тимонькін висловить побажання зустрітися з консулом, "то така зустріч відбудеться".

Щодо деталей справи в посольстві порадили звернутися до Федеральної поліції ФРН (Bundespolizei), або Генпрокуратури.

Варто відзначити, що у ГПУ поки офіційно не коментують цю інформацію.

Раніше про затримання бізнесмена повідомляв адвокат Анатолій Башловка.

Як відомо, у 2013 році Борис Тимонькін посів посаду заступника голови наглядової ради групи компаній ВЕТЕК Сергія Курченка. До цього він протягом 12 років очолював один з найбільших українських банків - "Укрсоцбанк". Наприкінці лютого 2014 він виїхав до Франції на "планове" лікування голодуванням. У червні 2014 МВС України оголосило Тимонькіна в розшук.

Стаття, за якою він підозрюється - створення злочинної організації з метою вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину, а також керівництво такою організацією або участь у ній, або участь у злочинах, скоєних такою організацією. Максимальна санкція за цією статтею - 12 років в'язниці.