Юрій Луценко: я взагалі класно влаштувався

На прес-конференції в УНІАН Юрій Луценко заявив, що очолить список НУ-НС на виборах до Київради, втім не буде висувати свою кандидатуру на посаду міського голови.

Після прес-конференції Юрій Луценко дав ексклюзивне інтерв`ю УНІАН.

Юрію Віталійовичу, на одному з круглих столів, присвяченому достроковим виборам мера, наближений до Вас народний депутат України Кирило Куликов сказав, що Ви готові домовлятися з Кличком і не виставляти свою кандидатуру. Отож, чи правда, що Ви будете підтримувати Кличка на посаду міського голови?

Я казав, що ініціюю зустріч між Кличком та Юлією Володимирівною, на якій вони б мали обговорити кандидатуру на посаду мера. Я думаю, що можна знайти спільну мову – хто буде міським головою. Без сумніву, політична відповідальність за те, хто буде наступним мером Києва, лежить на БЮТ і Блоці Кличка. Більше я скажу, коли особисто буду агітувати за котрогось з кандидатів.

Я колись у Кличка запитала "Що Ви обіцяєте Юрію Віталійовичу за його підтримку?", і він сказав…

У Юрія Віталійовича є все у житті. Хочу мати ще перемогу над Черновецьким. Більше мені нічого не треба. Я ніколи не говорив з Кличком про посади або, не дай Бог, про якісь матеріальні преференції. Я хочу, щоб мером у Києві був не Черновецький. Я задекларував це ще у вересні минулого року. Я тоді сказав, моє завдання - зняти Черновецького. Ми послідовно йдемо цим шляхом.

А Юлія Володимирівна не дуже пройнялась ідеєю єдиного кандидата і висуватиме свого. Що Ви думаєте з цього приводу?

Запитайте Юлію Володимирівну. Думки політиків розпізнати неможливо, а жінок - тим більше. Як я Вам можу сказати, що думає Юлія Володимирівна?

Вам не здається, що після того, як Балога сказав, що єдиним кандидатом має бути Кличко, шанси, що його підтримає Тимошенко, зникли?..

Я думаю, Балога таким чином агітує за Черновецького. А може за Турчинова, хто його знає...

Який би столичний мер не був поганий, але сміття вивозиться, громадський транспорт їздить... Команда Черновецького використовує "фішку", що їхній шеф - талановитий менеджер, який створив потужний банк. А з якими аргументами підете на вибори ви, опоненти Черновецького?

Я не зможу помірятися з Черновецьким статками – це правда. Але я мушу говорити про одне. Посада міського голови передбачає фаховість дій, законність рішень і роботу на благо Києва. Нічого з цього я від Черновецького протягом цього періоду не бачив. Звичайно, зараз перед виборами імітується бурхлива діяльність. Мене вразило, що скоро Черновецький видасть указ про дату, коли можна зацвісти київським каштанам. Це також буде його перемогою. Ми пам’ятаємо, що творилося зі сміттям чи з транспортом весь цей час, ми бачимо, що робиться з землею і комунальною власністю весь цей час. Я буду агітувати, щоб люди згадали не останні місяці виборчої кампанії, які завжди можна зорганізувати, кинувши колосальні кошти, до того накрадені, а просто оцінили все, що відбулося за ці півтора року. Ми будемо пропонувати людину, яка не дозволить продовження корупційних схем, яка зможе сформувати команду не для власного бізнес-збагачення, а для розвитку комунального господарства Києва. Тут ми дійсно в різних світах з командою Черновецького.

Ви впевнені, що перед Вашою новою командою не постане та "земельна" спокуса, яка здолала багатьох нинішніх депутатів Київради, адже земельні питання не на 100% мають вирішуватися аукціонами?

Ми за основу при формуванні команди поставили загальновідомий факт, що перебіжчики з “Нашої України”, з БЮТ і “Блоку Кличка” були частиною корупційного механізму команди Черновецького. Це ми визнаємо. Тут нема де правди діти: декілька депутатів “Нашої України” голосували так само, як і перебіжчики від наших союзників. Я б не хотів тут зараз посипати голову попелом: тільки нашоукраїнців! Це стосується і БЮТ, і Нашої України і Блоку Кличка. Ми підійшли до формування команди представників політично заангажованих, а не бізнес-вмотивованих. Подивіться на попередній список Нашої України, і на список блоку Наша Україна - Народна Самооборона зараз. І ви побачите, що в першій частині списку стоять заступники міністрів, начальники департаментів або громадські діячі. За рідкісним винятком вони не мають ніякого стосунку до великого бізнесу. Декілька з них мають бізнес, але вони перевірені в кампаніях Нашої України з часів обрання партії в парламенті в 2002 р. Ми сформували команду, яка є політично відповідальною багато років поспіль. Це серйозна запорука недопущення повторення корупції. І ще одна обставина. У наступній Київраді більшість отримають демократичні сили. Це очевидно. І будь-яке рішення щодо апетитних, ймовірно корупційних, питань буде диктуватися спільним рішенням демократів. Саме тому я буду голосувати за наш блок, бо ми хочемо і можемо бути контролерами будь-кого з тих, у кого є бізнес-складова: і БЮТ, і Черновецього і Кличка. У всіх цих блоках є серйозна бізнес-складова. А у нас вона практично відсутня. Подивимося, як на це відреагують кияни.

Як Ви гадаєте, у Віктора Андрійовича є розуміння того, що в питанні мера потрібно консолідуватися?

Безумовно. Він і в закритому і в відкритому режимі неодноразово говорив про необхідність максимального єднання аж до спільного списку. Ця позиція глави держави послідовна, бо він про це саме говорив на виборах у Верховну Раду. Тоді було прийнято рішення йти демократам окремо, але об’єднатися в коаліцію в парламенті на відповідних умовах. Я буду ініціювати круглий стіл, щоб домовитися про план спільної коаліції трьох відповідальних політичних сил всередині Київради. Я маю на увазі БЮТ, Нашу Україну- Народну Самооборону і Блок Кличка. Взяти на себе певні завдання і плани. Поставити під ними підписи, а відтак висунути голову, першого заступника, секретаря Києва. Ці документи ми повинні зробити до травневих свят. З моєї точки зору це і є відповіддю на узгодженість сил, що дадуть перемогу. Президент повністю підтримує такий підхід.

Що Ви думаєте про партію Єдиний Центр? Якою Ви бачите у зв’язку із цим перспективу для Нашої України і проекту Балоги?

Я думаю, це лише легітимізація його відстороненості всередині НУ-НС. Людині якось треба показати, що ці люди - не зрадники, а у них, мовляв, є така особлива позиція. Я не проти особливої позиції і навіть переходу із партії в партію народних депутатів, якщо вони при цьому виконують взяті на себе повноваження партійної програми, завдяки чому їх люди найняли до влади. Візьмемо, наприклад, нормальну персону Оксану Білозір. Вона, безумовно, має право вийти з “Нашої України”. Вона, безумовно, має право вступити в ЄЦ. Але при цьому вона має виконувати взяті на себе повноваження блоку Наша Україна – Народна самооборона. Саме для цього люди її вибрали до влади. При цьому вона може створити якусь партію, якось по-іншому голосувати в непередбачених угодою питаннях, але вона не може сказати: “Я балотувалася, щоб скасувати депутатську недоторканість, а коли я вступила в ЄЦ - і цьому питанню “…єц”.

У мене враження, що це не партія. Це конвертаційний центр, який голосує так, як потрібно Балозі з тих питань, про які він попередньо визначається і з Добкіним, і з Черновецьким, і з іншим діячами. А потім ці переговори конвертуються через спеціальну позицію в парламенті.

Тобто Ви все-таки вважаєте, що вони зрадники?

Якщо люди взяли на себе зобов’язання змінити київського і харківського міських голів, а після цього публічно заявляють про неготовність голосувати за перевибори в Києві, - це зрада тих принципів, які були публічно оголошені, завдяки яким їх вибрали до влади. Це все одно, що чоловік пообіцяв зробити двох дітей, одружився і сказав: а насправді я голубий, я тепер мужиків люблю.

І запитання до Вас як міністра: як Вам працюється з цим Генпрокуром?

Чудесно... Кримське управління, яке сьогодні зробило дуже серйозне просування по зачистці півострова від банд Сейлема і Башмаків, і затримала кілька колоритних і високопоставлених в бандитських структурах осіб, отримує листа, де написано: “Генеральна прокуратура України вимагає подати матеріали, в яких проходить громадянин Мельник як звинувачений, як підозрюваний і як такий, який може бути звинувачений або підозрюваний”. Ну, взяли все його оточення, землю гризли під ногами. Звичайно, ми відповіли, що не маємо жодного матеріалу. Але це не означає, що Мельник може спати спокійно.

У нашій розмові Ви зауважили, що у Вас є все, і дали зрозуміти, що задоволені своїм життям. Згідно з декларацією, у 2007-ому році Ви заробили 1396 грн., адже до грудня були безробітним...

Секундочку, не зовсім безробітним, я не мав посади, за яку б отримував гроші, але роботи у мене було повнісінько. Правда, зарплату за неї мені не платили.

А от Ваша дружина заробила 484 тис. грн. Виходить, що весь рік Ви були утриманцем власної дружини?

Так. Я навіть більше скажу, вона у мене водій, бо я не вмію керувати автомобілем. Вона мене возить, у вихідні, правда. Так що я взагалі класно влаштувався (сміється).

Анна Ященко, Лана Самохвалова