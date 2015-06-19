Шокін повідомив про закриття справи по "екоциду" на екс-заступника голови ГПУ

Як передає кореспондент УНІАН, про сьогодні журналістам заявив генеральний прокурор України Віктор Шокін.

"Як тільки Наливайченко заявив про те, що Даниленко причетний до оборудок та є співвласником нафтогазової фірми БРСМ, нами було заведено кримінальне провадження з цих питань", - повідомив він.

"На сьогодні точно встановлено, що Даниленко не є ні співзасновником і ніяких оборудок не робив", - наголосив Шокін.

"Та справа по так званому "екоциду" закрита, була порушена необґрунтовано. На сьогодні питань до Даниленка в нас немає", - підкреслив Шокін.

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Раніше тодішній голова СБУ Валентин Наливайченко стверджував, що незаконну діяльність компанії "БРСМ-Нафта", яка, за його словами призвела до пожежі на нафтобазі під Києвом, покривав екс-заступник генпрокурора Віталія Яреми Анатолій Даниленко.

Наливайченко заявляв про підозру екс-заступнику генпрокурора ще в неділю, але не називав прізвища.

Навколо заступника Яреми Анатолія Даниленка розгорівся скандал щодо присвоєння 140 га державних водойм та його великого бізнесу восени минулого року. Його звільнили з ГПУ разом з Яремою у лютому цього року.