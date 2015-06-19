Шокін повідомив про закриття справи по "екоциду" на екс-заступника голови ГПУ
В Генпрокуратурі заявляють, що справа по "екоциду" закрита, питань до екс-першого заступника Генпрокурора Анатолія Даниленка немає.
Як передає кореспондент УНІАН, про сьогодні журналістам заявив генеральний прокурор України Віктор Шокін.
"Як тільки Наливайченко заявив про те, що Даниленко причетний до оборудок та є співвласником нафтогазової фірми БРСМ, нами було заведено кримінальне провадження з цих питань", - повідомив він.
"На сьогодні точно встановлено, що Даниленко не є ні співзасновником і ніяких оборудок не робив", - наголосив Шокін.
"Та справа по так званому "екоциду" закрита, була порушена необґрунтовано. На сьогодні питань до Даниленка в нас немає", - підкреслив Шокін.
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Раніше тодішній голова СБУ Валентин Наливайченко стверджував, що незаконну діяльність компанії "БРСМ-Нафта", яка, за його словами призвела до пожежі на нафтобазі під Києвом, покривав екс-заступник генпрокурора Віталія Яреми Анатолій Даниленко.
Наливайченко заявляв про підозру екс-заступнику генпрокурора ще в неділю, але не називав прізвища.
Навколо заступника Яреми Анатолія Даниленка розгорівся скандал щодо присвоєння 140 га державних водойм та його великого бізнесу восени минулого року. Його звільнили з ГПУ разом з Яремою у лютому цього року.