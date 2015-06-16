Між СБУ і Генпрокуратурою немає жодного конфлікту - Наливайченко

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам біля Головного слідчого управління Генпрокуратури.

"Хочу повідомити, щоб не сумнівалися, що немає жодного конфлікту або політики в роботі Служби безпеки, Генеральної прокуратури. У нас повна співпраця", - сказав Наливайченко.

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Як повідомляв УНІАН, 15 червня, перед допитом у Генеральній прокуратурі у справі про пожежу на нафтобазі «БРСМ-Нафта» в Київській області Наливайченко заявив, що екс-заступник генпрокурора Анатолій Даниленко «кришував» діяльність цієї нафтобази.

Пізніше в той же день в ЗМІ з'явилася інформація, що на зустрічі з фракцією «Блоку Петра Порошенка» президент України запропонував відправити у відставку Наливайченка.

Сьогодні, 16 червня, радник голови СБУ Маркіян Лубківський повідомив, що Служба безпеки України викликає Даниленка на допит у справі про екоцид.