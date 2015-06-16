Між СБУ і Генпрокуратурою немає жодного конфлікту - Наливайченко

12:05, 16 червня 2015
Політика
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Голова СБУ Валентин Наливайченко запевняє, що між Службою безпеки України і Генеральною прокуратурою немає жодного конфлікту.

REUTERS

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам біля Головного слідчого управління Генпрокуратури.

"Хочу повідомити, щоб не сумнівалися, що немає жодного конфлікту або політики в роботі Служби безпеки, Генеральної прокуратури. У нас повна співпраця", - сказав Наливайченко.

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Як повідомляв УНІАН, 15 червня, перед допитом у Генеральній прокуратурі у справі про пожежу на нафтобазі «БРСМ-Нафта» в Київській області Наливайченко заявив, що екс-заступник генпрокурора Анатолій Даниленко «кришував» діяльність цієї нафтобази.

Пізніше в той же день в ЗМІ з'явилася інформація, що на зустрічі з фракцією «Блоку Петра Порошенка» президент України запропонував відправити у відставку Наливайченка.

Сьогодні, 16 червня, радник голови СБУ Маркіян Лубківський повідомив, що Служба безпеки України викликає Даниленка на допит у справі про екоцид.

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