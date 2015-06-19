Порошенко доручив тимчасовому главі СБУ провести чистки у відомстві

Про це він повідомив під час наради з керівниками силових відомств у п'ятницю, передає прес-служба глави держави.

Це стосується подання про звільнення із займаних посад першого заступника голови СБУ Юрія Артюхова, заступників голови СБУ Віталія Циганка та Віктора Ягуна і начальника Слідчого управління СБУ Василя Вовка.

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Крім того, Грицак має внести пропозиції президенту щодо «серйозного кадрового укріплення СБУ, яке забезпечить проведення реформи».

Порошенко також зазначив, що т.в.о. голови Служби має взяти на особистий контроль всі справи, у тому числі й ті, що було порушено останнім часом, і в жодному випадку не допустити їхнього необґрунтованого закриття.

Президент особливо наголосив на важливості боротьби з корупцією у вищих ешелонах влади. Він повідомив, що для цього ініціював зняття недоторканості з народних депутатів і суддів як елемент конституційної реформи.

«Вимагаю значно більш високого рівня координації дій між силовими структурами. Нікому не дозволю тягнути ковдру на себе. Маємо продемонструвати ефективну взаємодію, щоб ми звітували не про кількість порушених справ, а про кількість вироків суду, коли корупційні схеми будуть доведені до суду і злочинці будуть притягнуті до кримінальної відповідальності», – підсумував Порошенко.

Нагадаємо, 18 червня Верховна Рада ухвалила постанову про звільнення Валентина Наливайченка з посади голови СБУ (Реєстраційний №2110-А). За це рішення проголосували 248 народних депутатів із 364 зареєстрованих у сесійній залі.

Слідом за Наливайченком пішов його радник Маркіян Лубківський.