Лубківський йде із СБУ слідом за Наливайченком
13:13, 18 червня 2015Політика
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Радник голови СБУ Маркіян Лубківський заявив, що йде з цієї посади після звільнення Валентина Наливайченка.
Лубківський вирішив піти з посади / Фото УНІАН
Про це Лубківський повідомив на своїй сторінці у Facebook.
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«Наливайченко пішов. …Я йду разом з ним з посади радника голови СБУ», - написав він.
Шановні друзі,Наливайченко пішов. Зраджений усіма (!) в кращих традиціях українського політикумуусіма, але не перемо...Posted by Markian Lubkivskyi on 18 Июнь 2015 г.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 18 червня, Верховна Рада за поданням президента Петра Порошенка 248-ма голосами звільнила Наливайченка з посади голови СБУ.
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