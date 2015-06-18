Лубківський йде із СБУ слідом за Наливайченком

13:13, 18 червня 2015
Політика
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Радник голови СБУ Маркіян Лубківський заявив, що йде з цієї посади після звільнення Валентина Наливайченка.

Фото УНІАН

Про це Лубківський повідомив на своїй сторінці у Facebook.

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«Наливайченко пішов. …Я йду разом з ним з посади радника голови СБУ», - написав він.

Шановні друзі,Наливайченко пішов. Зраджений усіма (!) в кращих традиціях українського політикумуусіма, але не перемо...

Posted by Markian Lubkivskyi on 18 Июнь 2015 г.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 18 червня, Верховна Рада за поданням президента Петра Порошенка 248-ма голосами звільнила Наливайченка з посади голови СБУ.

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