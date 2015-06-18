Лубківський йде із СБУ слідом за Наливайченком

Про це Лубківський повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Читайте такожВерховна Рада звільнила Наливайченка

«Наливайченко пішов. …Я йду разом з ним з посади радника голови СБУ», - написав він.

Шановні друзі,Наливайченко пішов. Зраджений усіма (!) в кращих традиціях українського політикумуусіма, але не перемо... Posted by Markian Lubkivskyi on 18 Июнь 2015 г.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 18 червня, Верховна Рада за поданням президента Петра Порошенка 248-ма голосами звільнила Наливайченка з посади голови СБУ.