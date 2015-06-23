Геращенко розповів, хто вніс 5 мільйонів гривень застави за підозрюваного у вбивстві Бузини

Як повідомив Геращенко у своєму Twitter, заставу за підозрюваного у вбивстві Бузини Дениса Поліщука вніс Олексій Тамразов.

5 миллионов гривен залога за освобождения из под стражи подозреваемого в убийстве Бузины внес Тамразов Алексей Гариевич. — Антон Геращенко (@Gerashchenko7) 23 Червень 2015

Як пише Українська правда, Тамразов за часів президентства Януковича працював першим заступником голови правління державної компанії "Укргазвидобування". Очолював її на той момент колишній менеджер і близький товариш Дмитра Фірташа Юрій Борисов.

Саме з компанією "Укргазвидобування" було пов'язано кілька корупційних скандалів у роки президентства Януковича. Один з них пов'язаний з аукціонами з продажу скрапленого газу. Його за ціною для населення одноосібно скуповували компанії з групи харківського бізнесмена Сергія Курченка.

Читайте такожПідозрюваний у вбивстві Бузини заявив, що його не було у Києві під час скоєння злочину

Далі газ реалізовувався вже за ринковими цінами.

Наприкінці 2000 року розпочав трудову діяльність в компанії "ТНК-Україна" на посаді спеціаліста відділу оптової реалізації нафтопродуктів.

З 2003 - комерційний директор ТОВ "Західна нафтогазова компанія" ("ЗНГК").

З 2006 по 2007 рік - перший заступник комерційного директора компанії "Укрнафта". З 2007 по 2010 - повернувся в "ЗНГК" на посаду заступника директора.

З 2010 року по березень 2014 року - перший заступник голови правління ПАТ "Укргазвидобування".

Тамразова також називають власником ТОВ "Всеукраїнська медіа група" (сайт theinsider.ua).