Геращенко розповів, хто вніс 5 мільйонів гривень застави за підозрюваного у вбивстві Бузини
Радник голови МВС Антон Геращенко назвав ім’я людини, яка внесла заставу за підозрюваного у вбивстві журналіста Олеся Бузини.
Як повідомив Геращенко у своєму Twitter, заставу за підозрюваного у вбивстві Бузини Дениса Поліщука вніс Олексій Тамразов.
5 миллионов гривен залога за освобождения из под стражи подозреваемого в убийстве Бузины внес Тамразов Алексей Гариевич.
— Антон Геращенко (@Gerashchenko7) 23 Червень 2015
Як пише Українська правда, Тамразов за часів президентства Януковича працював першим заступником голови правління державної компанії "Укргазвидобування". Очолював її на той момент колишній менеджер і близький товариш Дмитра Фірташа Юрій Борисов.
Саме з компанією "Укргазвидобування" було пов'язано кілька корупційних скандалів у роки президентства Януковича. Один з них пов'язаний з аукціонами з продажу скрапленого газу. Його за ціною для населення одноосібно скуповували компанії з групи харківського бізнесмена Сергія Курченка.
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Далі газ реалізовувався вже за ринковими цінами.
Наприкінці 2000 року розпочав трудову діяльність в компанії "ТНК-Україна" на посаді спеціаліста відділу оптової реалізації нафтопродуктів.
З 2003 - комерційний директор ТОВ "Західна нафтогазова компанія" ("ЗНГК").
З 2006 по 2007 рік - перший заступник комерційного директора компанії "Укрнафта". З 2007 по 2010 - повернувся в "ЗНГК" на посаду заступника директора.
З 2010 року по березень 2014 року - перший заступник голови правління ПАТ "Укргазвидобування".
Тамразова також називають власником ТОВ "Всеукраїнська медіа група" (сайт theinsider.ua).
Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 23 червня, Поліщука випустили з Київського СІЗО.
Про це у коментарі УНІАН повідомив народний депутат від Радикальної партії Андрій Лозовий.
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За його словами, на виході з ізолятора Поліщука, за якого було внесено заставу, зустріли близько 50 чоловік – громадські активісти, родичі та кілька народних депутатів.
Раніше Лозовий повідомляв, що за Поліщука невідомі внесли заставу в розмірі понад 5 млн грн.