Геращенко розповів, хто вніс 5 мільйонів гривень застави за підозрюваного у вбивстві Бузини

15:43, 23 червня 2015
Політика
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Радник голови МВС Антон Геращенко назвав ім’я людини, яка внесла заставу за підозрюваного у вбивстві журналіста Олеся Бузини.

Денис Полищук / УНИАН

Як повідомив Геращенко у своєму Twitter, заставу за підозрюваного у вбивстві Бузини Дениса Поліщука вніс Олексій Тамразов.

Як пише Українська правда, Тамразов за часів президентства Януковича працював першим заступником голови правління державної компанії "Укргазвидобування". Очолював її на той момент колишній менеджер і близький товариш Дмитра Фірташа Юрій Борисов.

Саме з компанією "Укргазвидобування" було пов'язано кілька корупційних скандалів у роки президентства Януковича. Один з них пов'язаний з аукціонами з продажу скрапленого газу. Його за ціною для населення одноосібно скуповували компанії з групи харківського бізнесмена Сергія Курченка.

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Далі газ реалізовувався вже за ринковими цінами.

Наприкінці 2000 року розпочав трудову діяльність в компанії "ТНК-Україна" на посаді спеціаліста відділу оптової реалізації нафтопродуктів.

З 2003 - комерційний директор ТОВ "Західна нафтогазова компанія" ("ЗНГК").

З 2006 по 2007 рік - перший заступник комерційного директора компанії "Укрнафта". З 2007 по 2010 - повернувся в "ЗНГК" на посаду заступника директора.

З 2010 року по березень 2014 року - перший заступник голови правління ПАТ "Укргазвидобування".

Тамразова також називають власником ТОВ "Всеукраїнська медіа група" (сайт theinsider.ua).

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 23 червня, Поліщука випустили з Київського СІЗО.

Про це у коментарі УНІАН повідомив народний депутат від Радикальної партії Андрій Лозовий.

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За його словами, на виході з ізолятора Поліщука, за якого було внесено заставу, зустріли близько 50 чоловік – громадські активісти, родичі та кілька народних депутатів.

Раніше Лозовий повідомляв, що за Поліщука невідомі внесли заставу в розмірі понад 5 млн грн.

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