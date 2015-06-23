У Мінську почалося засідання Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ Білорусі в Twitter.

"В Мінську проходить засідання Тристоронньої контактної групи Україна, Росія, ОБСЄ", - зазначили в МЗС Білорусі.

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Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні в Мінську засідали три робочі підгрупи з політичних, гуманітарних та економічних питань Контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

Вчора президент України Петро Порошенко заявив, що сьогоднішнє засідання Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на Донбасі буде особливим, оскільки напередодні Рада міністрів закордонних справ країн – членів Європейського Союзу прийняла рішення про продовження дії санкцій проти Росії у зв'язку з невиконанням Мінських домовленостей.