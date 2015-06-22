Порошенко: засідання контактної групи в Мінську 23 червня буде особливим через продовження санкцій проти РФ

Глава держави наголосив на особливості майбутнього засідання, оскільки напередодні, 22 червня, Європейський Союз прийняв рішення про продовження дії санкцій проти Російської Федерації в зв’язку з невиконанням Мінських домовленостей.

Про це повідомляє прес-служба голови держави.

Президент зазначив, що за останні декілька тижнів українська сторона переконливо довела, що вона неухильно дотримується всіх взятих на себе зобов’язань за Мінськими угодами.

Порошенко висловив сподівання, що засідання Тристоронньої контактної групи буде кореспондуватися із зустріччю міністрів закордонних справ «Нормандського формату», яка також завтра відбудеться в Парижі.

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«Позиція України, Німеччини і Франції чітко скоординована. Ми наголошуємо і наполягаємо на повному і безумовному виконанні Мінських домовленостей», – зазначив Президент.

Голова держави назвав це засідання особливим ще й тому, що в ньому вперше візьме участь новий спеціальний представник ОБСЄ Мартін Сайдік. Петро Порошенко зазначив, що особисто надзвичайно вдячний послу Хайді Тальявіні за величезну роботу та тверду, професійну позицію.

Раніше УНІАН повідомляв, що засідання Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі відбудеться 23 червня у Мінську за участю нового спеціального представника ОБСЄ Мартіна Сайдіка.

Перед засіданням Тристоронньої контактної групи відбудуться засідання трьох робочих підгруп - з гуманітарних, політичних та економічних питань.