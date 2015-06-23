Рада суддів 25 червня обговорить ситуацію довкола Апеляційного суду столиці

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив голова Апеляційного суду Києва Антон Чернушенко.

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“Зі мною зустрічалася голова Ради суддів Валентина Симоненко. Я з нею особисто спілкувався. Вона сказала, що це питання буде предметом розгляду на черговому засіданні Ради суддів України, що відбудеться у четвер”, - сказав голова Апеляційного суду.

Як повідомляв УНІАН, 19 червня Генпрокуратура спільно з СБУ провели обшук приміщень Апеляційного суду Києва. «За результатами обшуку було вилучено грошові кошти, сервери і комп’ютерне обладнання, на якому знаходиться база автоматизованої системи документообігу суду, а також встановлені систематичні факти незаконного втручання в автоматизовані системи суду з боку службових осіб суду, у тому числі суддів», - пояснили в ГПУ. Після проведення необхідних слідчих дій вилучене обладнання було повернуто.

Генпрокуратурою підготовлено клопотання до Вищої кваліфікаційної комісії суддів щодо відсторонення від посади голови Апеляційного суду Києва, а також подання до ВР щодо надання дозволу на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт.

За даними Шокіна, у робочому кабінеті Чернушенка у ході обшуку було вилучено 6,5 тис. доларів.