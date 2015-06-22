Стало відомо, хто санкціонував обшук в апеляційному суді Києва
11:29, 22 червня 2015Політика
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Раніше поширена ЗМІ інформація про те, що дозвіл на проведення обшуку у приміщеннях Апеляційного суду міста Києва надав Печерський районний суд столиці, не відповідає дійсності.
Cанкцію на проведення цієї слідчої дії надав Новозаводський районний суд / zib.com.ua
Насправді санкцію на проведення цієї слідчої дії надав Новозаводський районний суд міста Чернігова.
Про це виданню «Закон і Бізнес» стало відомо з власного джерела у Апеляційному суді Києва.
Нагадаємо, обшук розпочався вранці 19 червня. Люди в масках і з шевронами Служби безпеки України зайшли в будівлю Апеляційного суду на Солом'янській площі. У деяких з них була зброя. Люди в масках оголосили про те, що в будівлі проводяться слідчі дії.
Згодом стало відомо, що обшуки в Апеляційному суді Києва проводить Служба безпеки України за дорученням Генпрокуратури.
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