Стало відомо, хто санкціонував обшук в апеляційному суді Києва

11:29, 22 червня 2015
Політика
2557 0

Раніше поширена ЗМІ інформація про те, що дозвіл на проведення обшуку у приміщеннях Апеляційного суду міста Києва надав Печерський районний суд столиці, не відповідає дійсності.

апыу

Насправді санкцію на проведення цієї слідчої дії надав Новозаводський районний суд міста Чернігова.

Про це виданню «Закон і Бізнес» стало відомо з власного джерела у Апеляційному суді Києва.

Нагадаємо, обшук розпочався вранці 19 червня. Люди в масках і з шевронами Служби безпеки України зайшли в будівлю Апеляційного суду на Солом'янській площі. У деяких з них була зброя. Люди в масках оголосили про те, що в будівлі проводяться слідчі дії.

Згодом стало відомо, що обшуки в Апеляційному суді Києва проводить Служба безпеки України за дорученням Генпрокуратури.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter