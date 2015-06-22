Стало відомо, хто санкціонував обшук в апеляційному суді Києва

Насправді санкцію на проведення цієї слідчої дії надав Новозаводський районний суд міста Чернігова.

Про це виданню «Закон і Бізнес» стало відомо з власного джерела у Апеляційному суді Києва.

Нагадаємо, обшук розпочався вранці 19 червня. Люди в масках і з шевронами Служби безпеки України зайшли в будівлю Апеляційного суду на Солом'янській площі. У деяких з них була зброя. Люди в масках оголосили про те, що в будівлі проводяться слідчі дії.

Згодом стало відомо, що обшуки в Апеляційному суді Києва проводить Служба безпеки України за дорученням Генпрокуратури.