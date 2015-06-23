Тимошенко заявила, що за квотами "Батьківщини" ніяких міністрів не призначали
За квотами політичної партії ВО "Батьківщина" не призначали ніяких міністрів.
Про це заявила лідер партії Юлія Тимошенко, коментуючи ситуацію, яка склалася навколо міністра екології Ігоря Шевченка, повідомляє 112.ua.
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"За нашими квотами ніяких міністрів не призначалося. І всі чітко знають, якщо прем'єр-міністр хоче звільнити міністра, він може це зробити спокійно... Це абсолютна неправда, категорична брехня, і прем'єр-міністр добре знає, що міністр, який працює на посаді зараз по екологічним питанням, прийшов від громадянського суспільства, він технократ, він вчився і, здається, закінчив Гарвардський університет. Та насправді він високоосвічена і професійна людина. Але, на жаль, в уряді не затримуються професійні люди, які не беруть участь у всіх цих закулісних справах", - заявила вона.
Як повідомляв УНІАН, раніше прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк закликав фракцію "Батьківщина" розглянути питання про доцільність перебування Ігоря Шевченка на посаді міністра екології та природних ресурсів у зв'язку з перевищенням ним службових повноважень.
"Ігор Шевченко, як відомо, був обраний на посаду міністра екології та природних ресурсів України за квотою політичної партії ВО "Батьківщина" у Верховній Раді. Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк звертається до парламентської фракції політичної партії ВО "Батьківщина" - розглянути питання про перебування Ігоря Шевченка на займаній посаді і прийняти відповідальне політичне рішення, яке має бути схвалено парламентською коаліцією", - повідомив від імені Яценюка його радник Данило Лубківський.