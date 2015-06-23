Тимошенко заявила, що за квотами "Батьківщини" ніяких міністрів не призначали

Про це заявила лідер партії Юлія Тимошенко, коментуючи ситуацію, яка склалася навколо міністра екології Ігоря Шевченка, повідомляє 112.ua.

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"За нашими квотами ніяких міністрів не призначалося. І всі чітко знають, якщо прем'єр-міністр хоче звільнити міністра, він може це зробити спокійно... Це абсолютна неправда, категорична брехня, і прем'єр-міністр добре знає, що міністр, який працює на посаді зараз по екологічним питанням, прийшов від громадянського суспільства, він технократ, він вчився і, здається, закінчив Гарвардський університет. Та насправді він високоосвічена і професійна людина. Але, на жаль, в уряді не затримуються професійні люди, які не беруть участь у всіх цих закулісних справах", - заявила вона.

Як повідомляв УНІАН, раніше прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк закликав фракцію "Батьківщина" розглянути питання про доцільність перебування Ігоря Шевченка на посаді міністра екології та природних ресурсів у зв'язку з перевищенням ним службових повноважень.

"Ігор Шевченко, як відомо, був обраний на посаду міністра екології та природних ресурсів України за квотою політичної партії ВО "Батьківщина" у Верховній Раді. Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк звертається до парламентської фракції політичної партії ВО "Батьківщина" - розглянути питання про перебування Ігоря Шевченка на займаній посаді і прийняти відповідальне політичне рішення, яке має бути схвалено парламентською коаліцією", - повідомив від імені Яценюка його радник Данило Лубківський.