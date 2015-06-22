Яценюк просить "Батьківщину" розглянути доцільність перебування Шевченка на посаді міністра екології

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив від імені Яценюка його радник Данило Лубківський.

"Ігор Шевченко, як відомо, був обраний на посаду міністра екології та природних ресурсів України за квотою політичної партії ВО "Батьківщина" у Верховній Раді. Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк звертається до парламентської фракції політичної партії ВО "Батьківщина" - розглянути питання про перебування Ігоря Шевченка на займаній посаді і прийняти відповідальне політичне рішення, яке має бути схвалене парламентською коаліцією. Політичні партії повинні нести безпосередню відповідальність за дії делегованих ними представників. Такою є позиція прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка. Арсеній Яценюк закликає політичну партію ВО "Батьківщина" та всіх партнерів в рамках коаліції діяти відповідно до прямої політичної відповідальності, дотримуватися вимог національного законодавства і загальновизнаних європейських практик. Будь-яке порушення національного законодавства, антикорупційних вимог чи етичних норм у роботі мають мати наслідком звільнення відповідного члена уряду", - заявив Лубківський.

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За словами радника прем'єра, 17 червня на ім'я голови уряду надійшов запит за підписом голови ВР Володимира Гройсмана стосовно звернення від фракцій Радикальної партії та "Народного фронту" про наявність корупційних правопорушень у діях Шевченка з вимогою внести на розгляд парламенту подання про звільнення його з посади.

"Цього ж дня глава уряду дав невідкладне доручення Національному агентству з питань державної служби та іншим органам влади провести перевірку фактів щодо наявності корупційних правопорушень у діях міністра... під час поїздки за межі території України чартерним рейсом із використанням приватного літака, а також на предмет відповідності зазначених дій міністра вимогам законодавства. 18 червня цього року Національним агентством з питань державної служби було повідомлено Кабінет міністрів України про встановлення факту, що міністр екології та природних ресурсів Ігор Шевченко 6 червня 2015 року вилітав через аеропорт "Київ" до Дрездена та прилетів 8 червня в аеропорт "Київ" з Ніцци", - розповів Лубківський.

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За його словами, прем'єр володіє інформацією про особисте підтвердження Ігорем Шевченком перельотів чартерними рейсами приватним літаком.

"Глава уряду звертає увагу громадськості, що за останній час це вже третя перевірка здійснена за його дорученням на предмет дотримання закону України про державну службу, антикорупційного законодавства та інших нормативно-правових актів з питань державної служби в Міністерстві екології та природних ресурсів", - сказав радник прем’ера.

"Згідно з результатами перевірок міністр екології у січні 2015 року в особистих справах без отримання відповідного дозволу перебував в Об'єднаних Арабських еміратах. Згідно з результатами перевірок, у робочі дні з 5 по 7 травня поточного року він знову перебував за кордоном без отримання дозволу прем'єр-міністра", - розповів Лубківський.

Він додав, що за інформацією секретаріату Кабінету міністрів, згідно з вимогами статей 22 і 23 Закону України про запобігання корупції міністрам забороняється використовувати свої службові повноваження або своє становище та пов'язані з цим можливості з метою одержання неправомірної вигоди для себе інших осіб та забороняється безпосередньо, або через інших осіб одержувати подарунки для себе чи близьких осіб, чи близьким їм особам від юридичних або фізичних осіб.

"Члени Кабінету міністрів за вчинення корупційних правопорушень, або порушення вимог до поведінки осіб уповноважених на виконання функцій держави заборонено використання службового становища в особистих цілях, запобігання конфлікту інтересів, тощо можуть бути звільнені Верховною Радою в порядку визначеному частиною 1 статті 18 згаданого закону", - сказав радник прем’ера.

Як повідомляв УНІАН, 15 червня голова фракції Радикальної партії Ляшко закликав парламентську коаліцію проголосувати за відставку Шевченка з посади міністра екології. Ляшко стверджував, що в той час, коли на нафтобазі під Києвом спалахнула пожежа, міністр екології перебував за кордоном у відпустці.

У свою чергу Шевченко наголосив, що був за кордоном 6-7 червня, тоді як пожежа спалахнула 8 червня. Також Шевченко підтвердив, що повертався з Ніцци до Києва літаком, який належить народному депутату, члену депутатської групи "Воля народу" Олександру Онищенку. "Була така ситуація, було важко вилетіти. Я знав, що там є також цей нардеп, і в нього літак є в Ніцці, зателефонував йому і попросив допомогти. Він погодився, я просто з ним прилетів. Нічого за це не платив... ніяких корупційних дій немає", - заявив міністр.

Сьогодні, 22 червня, Шевченко звернувся до генерального прокурора Віктора Шокіна з проханням перевірити звинувачення на його адресу.