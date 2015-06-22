Міністр екології просить ГПУ перевірити звинувачення проти нього

Про це Шевченко повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Звернувся до генерального прокурора України з проханням терміново перевірити звинувачення, які пролунали на мою адресу з трибуни Верховної Ради та в ЗМІ", - йдеться у повідомленні глави Мінекології.

ВИКЛИКАЮ ВОГОНЬ НА СЕБЕ!!!Звернувся до Генерального Прокурора України з проханням терміново перевірити звинувачення, я... Posted by Ігор Шевченко on 22 Июнь 2015 г.

При цьому Шевченко додав, що не боїться жодних перевірок, оскільки він не порушував законів.

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Як повідомляв УНІАН, 15 червня голова фракції Радикальної партії Ляшко закликав парламентську коаліцію проголосувати за відставку Шевченка з посади міністра екології. Ляшко стверджував, що в той час, коли на нафтобазі під Києвом спалахнула пожежа, міністр екології перебував за кордоном у відпустці.

У свою чергу Шевченко наголосив, що був за кордоном 6-7 червня, тоді як пожежа спалахнула 8 червня. Також Шевченко підтвердив, що повертався з Ніцци до Києва літаком, який належить народному депутату, члену депутатської групи "Воля народу" Олександру Онищенку.

"Була така ситуація, було важко вилетіти. Я знав, що там є також цей нардеп, і в нього літак є в Ніцці, зателефонував йому і попросив допомогти. Він погодився, я просто з ним прилетів. Нічого за це не платив... ніяких корупційних дій немає", - заявив міністр.