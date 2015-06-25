ПАРЄ закликає Росію і бойовиків звільнити всіх полонених

Про це йдеться у резолюції, ухваленій сьогодні на літній пленарній сесії ПАРЄ у Страсбурзі (Франція). Перед голосуванням парламентарій з Великої Британії Джим Шерідан представив доповідь про зниклих безвісти внаслідок конфлікту на сході України.

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"Асамблея наполегливо закликає сепаратистські групи, які контролюють окуповані території в Донецькій і Луганській областях, звільнити всіх полонених і заручників, створити місцеву організацію (механізм), яка буде займатися справами захоплених та зниклих безвісти, співпрацювати з українською владою щодо ідентифікації місць поховань", - йдеться у резолюції.

ПАРЄ закликає бойовиків гарантувати доступ міжнародним гуманітарним місіям в місця, де утримуються полонені.

Також наголошується, що "Асамблея далі наполегливо закликає владу Російської Федерації звільнити всіх полонених, незаконно захоплених на території України, провести ефективне розслідування і порушити справи проти винних у викраденнях, насильницьких зникненнях, тортурах та політично вмотивованих вбивствах українських активістів і представників кримськотатарської спільноти".

Окрім того, ПАРЄ закликає Росію здійснювати тиск на сепаратистські групи, які контролюють окуповані території в Донецькій і Луганській областях, щоб негайно звільнити всіх цивільних громадян, які утримуються на контрольованій ними території, та здійснити обмін заручниками.

ПАРЄ закликає РФ створити на національному рівні механізм, який буде займатися справами захоплених та зниклих безвісти осіб впродовж конфлікту в Україні.

Також Асамблея закликає забезпечити сім’ї зниклих безвісти російських солдатів точною інформацією стосовно долі та місцезнаходження їхніх родичів.

Росія має негайно забезпечити доступ на територію окупованого Криму для міжнародних спостережних місій з прав людини, підкреслюється також у документі.