На окупованому Донбасі багато братських могил - доповідач ПАРЄ

Про це він сказав сьогодні у Страсбурзі на літній сесії ПАРЄ під час представлення доповіді про зниклих безвісти внаслідок конфлікту на сході України.

Доповідач наголосив, що однією з найбільших проблем в пошуку зниклих безвісти осіб на Донбасі є існування поховань людей у братських могилах.

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"Після Іловайської трагедії ми маємо 243 українських солдатів, яких було вбито… І ми не маємо можливості зібрати таку велику кількість тіл. Є дуже велика кількість не встановлених солдатів, які поховані в тимчасових братських могилах", - сказав Шерідан.

Як повідомив доповідач ПАРЄ, декілька братських поховань розташовані на окупованих територіях в Луганській та Донецькій областях, і на даний момент там немає можливості провести ексгумацію та ідентифікацію людських останків.

Шерідан також наголосив, що режим припинення вогню повинен бути головною умовою для успішного проведення процесу ексгумації та ідентифікації тіл загиблих.

Як повідомляв УНІАН, ПАРЄ сьогодні планує закликати Україну, Росію і терористів створити спільну робочу групу з пошуку зниклих безвісти осіб.

Також ПАРЄ планує закликати Росію та бойовиків звільнити всіх заручників та створити механізм пошуку зниклих безвісти.