Росія не надає офіційної інформації про зниклих на сході України російських солдатів - доповідач ПАРЄ

Про це він сказав сьогодні в Страсбурзі на літній сесії ПАРЄ під час представлення доповіді про зниклих без вісті в результаті конфлікту на сході України.

"Немає офіційної інформації щодо зниклих російських солдатів, наданої з боку російської влади, так само, як досі вона не визнає причетність до цього конфлікту", - сказав Шерідан.

За його словами, Служба безпеки України отримала понад 20 звернень від російських сімей, які шукають зниклих на Донбасі солдатів.

Читайте такожВ Росії не можуть перешкодити припливу російських "добровольців" на Донбас - Радбез РФ

Як повідомляв УНІАН, ПАРЄ планує закликати Україну, Росію і терористів створити спільну робочу групу з пошуку зниклих без вісти осіб. Також ПАРЄ планує закликати РФ і бойовиків звільнити всіх заручників і створити механізм пошуку зниклих без вісті.