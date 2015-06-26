Москаль звинуватив співробітників СБУ у зломі свого сайту

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Москаля.

Згідно з повідомленням, кілька днів тому сайт зламаний, і до стрічки новин вставлена майже півторарічної давності, за 1 березня 2014 року, інформація про Віталія Маликова — нинішнього керівника Антитерористичного центру, заступника голови СБУ.

"Замовники цієї брудної піар-технології мені відомі — сліди ведуть на Володимирську, 33 у Києві", - передає прес-служба слова Москаля.

Він упевнений, що це зроблено в інтересах тих службовців, яким не подобаються нові кадрові призначення у відомстві.

Губернатор Луганської області вважає, що ця фальшива новина була навмисно вставлена хакерами в розкручений сайт, щоб потім поширити її, як компромат, у різних ЗМІ з посиланням на його ім'я.

"Інформаційна "утка" вже видалена з мого сайту, тому я прошу ЗМІ не посилатися на неї і прибрати зі своїх повідомлень", -говорить Москаль.

Губернатор Луганської області пообіцяв з'ясувати, хто є замовником злому та оприлюднити цю інформацію.

"Особисто я з'ясую, хто конкретно стоїть за цим "спецзавданням" і так "отпіарю" його по-донбаськи, що він запам'ятає свою спецоперацію до кінця кар'єри", - заявив Москаль.

Як повідомляв УНІАН, Геннадій Москаль вимагає посилити контроль за лінією розмежування для недопущення її несанкціонованого перетину пішоходами і транспортними засобами в зв'язку з різким посиленням бойової агресії терористів.