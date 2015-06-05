Москаль розпорядився зупинити подачу води на окуповану частину Луганської області

Таке рішення прийнято у зв'язку з відсутністю в Станично-Луганському районі електроенергії з вини бойовиків. Як йдеться в повідомленні прес-служби Геннадія Москаля, починаючи з другої половини дня середи (3.06), у Станиці Луганській та восьми прилеглих селах відсутня електрика. Головна лінія електропередач (ЛЕП), яка раніше забезпечувала район світлом, перебита обстрілами.

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"Тому зараз електроенергія сюди подається по резервній лінії з Росії через окуповані території. Й Україна за це світло справно платить. Резервна ЛЕП пошкоджена на окупованій території, проте бойовики не допускають туди ремонтників. Аварійні бригади вже кілька разів намагалися дістатися до місця пошкоджень - безрезультатно", - зазначив Геннадій Москаль.

Зараз у Станиці й частині району через відсутність світла немає водопостачання, дуже ускладнений мобільний зв'язок. Протягом останніх двох тижнів бойовики, обстрілюючи українські села, в трьох місцях пошкодили водопровід, який подає воду на окуповану ними ж територію.

"Я попередив тоді, що воду знову подадуть лише після того, як самозванці з "ЛНР" своїми силами й за свої кошти усунуть пошкодження, особисто гарантував туди доступ і безпеку для аварійників. Однак замість того, щоб ремонтувати водопровід, "ЛНР" відключило Станиці світло. Проти нас почали комунальну війну, й у мене не залишається іншого виходу, як повністю перекрити подачу води на окуповану територію. Сьогодні з 9:00 ранку це розпорядження виконано", - додав Геннадій Москаль.

Водопостачання буде відновлено лише після того, як у Станиці з'явиться світло з гарантіями його стабільної подачі.