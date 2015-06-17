Москаль розповів про "роботу" диверсантів на Луганщині та просить СБУ посилити боротьбу

Про це повідомляє прес-служба Москаля.

Як зазначається, тільки за останню добу ДРГ встановили розтяжки, вибухові пристрої, а також обстріляли працівників МВС.

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"Зокрема, в смт Новотошківському місцевий мешканець підірвався на розтяжці, яку ДРГ встановили біля криниці. У с. Кряківці Новоайдарського району БМП наїхала на вибуховий пристрій, встановлений ДРГ на дорозі. Двоє військових зазнали тяжких поранень", - йдеться у повідомленні.

Окрім того, за даними прес-служби, 16 червня о 17:00 на дорозі Трьохізбенка – Лобачове бойовики обстріляли співробітників батальйону МВС. У результаті троє військовослужбовців з тяжкими вогневими пораненнями були доставлені до лікарні. Співробітники батальйону "Золоті ворота" дали достойну відсіч, у результаті чого ДРГ відступила.

У той же час, згідно з повідомленням, уночі бойовики обстріляли з "Градів" та 122-міліметрової артилерії с. Троїцьке. Зафіксовано загорання будинків і фермерських господарств. Це при тому, що у селі військових немає. Дані уточнюються, оскільки через обстріл поки що відсутній зв’язок.

По с. Оріховому Попаснянського району, а також 25-му блокпосту, що знаходиться поруч, було здійснено понад 30 мінометних обстрілів. Убитих та поранених немає.