Порошенко вніс до Ради подання про призначення Грицака головою СБУ

Як свідчить інформація на офіційному сайту ВР, подання зареєстровано сьогодні, 1 липня.

Читайте такожПорошенко доручив тимчасовому главі СБУ провести чистки у відомстві

Як повідомляв УНІАН, 18 червня ВР за поданням Порошенко звільнила Валентина Наливайченка з посади голови СБУ, і в той же день президент призначив першого заступника голови СБУ Василя Грицака тимчасово виконуючим обов’язки голови служби.

Згідно з Конституцією, Верховна Рада призначає на посаду та звільнює з посади голови СБУ за поданням президента.