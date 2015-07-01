Порошенко вніс до Ради подання про призначення Грицака головою СБУ
13:00, 01 липня 2015Політика
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Президент Петро Порошенко вніс до Верховної Ради подання про призначення Василя Грицака головою СБУ.
Президент Петро Порошенко / Фото УНІАН
Як свідчить інформація на офіційному сайту ВР, подання зареєстровано сьогодні, 1 липня.
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Як повідомляв УНІАН, 18 червня ВР за поданням Порошенко звільнила Валентина Наливайченка з посади голови СБУ, і в той же день президент призначив першого заступника голови СБУ Василя Грицака тимчасово виконуючим обов’язки голови служби.
Згідно з Конституцією, Верховна Рада призначає на посаду та звільнює з посади голови СБУ за поданням президента.
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