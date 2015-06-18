Грицака призначено тимчасово виконуючим обов'язки голови СБУ - оприлюднено указ

Указ № 344 від 18 червня опубліковано на сайті президента Петра Порошенка.

Зокрема в указі сказано: "Першому заступнику голови Служби безпеки України Грицаку Василю Сергійовичу тимчасово виконувати обов'язки голови Служби безпеки України".

Нагадаємо, 18 червня Верховна Рада ухвалила постанову про звільнення Валентина Наливайченка з посади голови СБУ (Реєстраційний №2110-А). За це рішення проголосували 248 народних депутати із 364 зареєстрованих у сесійній залі.

Слідом за Наливайченком пішов його радник Маркіян Лубківський.

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У свою чергу, перший заступник голови фракції "Блок Петра Порошенка" Ігор Кононенко прогнозує, що призначення нового голови СБУ відбудеться наступного пленарного тижня (30 червня - 3 липня).

"На сьогоднішній день ми не знаємо про те, хто буде наступним керівником спецслужби. Вчора на зустрічі з керівниками коаліції президент сказав, що в обов'язковому порядку по новій кандидатурі він проведе консультації з кожною політичною силою перед тим, як виносити її до зали (парламенту - УНІАН)", - повідомив Кононенко.

У той же час, за словами голови фракції "Блок Петра Порошенко" (БПП) Юрія Луценка, "президент вважає, що в нинішній ситуації СБУ має очолювати не політик, а кадровий професіонал розвідувальної справи".

Як повідомляв УНІАН, очікується, що "Народний фронт" підтримуватиме кандидатуру Грицака на посаду голови СБУ, а "Самопоміч" висловлюється проти.