Нуланд: у разі виконання Мінських домовленостей миротворці не знадобляться

Про це помічник держсекретаря США Вікторія Нуланд повідомила у своєму інтерв'ю "Эху Москвы".

"Якщо Мінські домовленості будуть повністю виконані, то не буде необхідності в додаткових міркуваннях", - заявила вона.

Нуланд зазначила, що на даному етапі не видно, щоб Мінські домовленості виконувалися – адже це передбачає припинення вогню і роботу ОБСЄ в усіх районах Донбасу. Крім того, вона додала, що в разі ескалації конфлікту на Донбасі світове співтовариство посилить свій тиск на Росію.

"Якщо сепаратисти за російської підтримки будуть як і раніше захоплювати землю і порушувати ту лінію, яка визначена Мінськими угодами, то цей тиск буде зростати. Це не вибір Америки, це позиція США та Євросоюзу, це реакція світової спільноти на те, що Росія порушила базові положення міжнародного права", - підкреслила Нуланд.

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Вона зазначила, що Україна досі не відмовилася від ідеї направити миротворчий контингент на схід країни.

"Якщо ви послухаєте українців та інших, коли вони говорять про присутність миротворців, то у них викликає розчарування, що через 4-5 місяців після Мінських домовленостей на лінії зіткнення як і раніше гинуть люди", - зазначила Нуланд.