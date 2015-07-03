Порошенко: санкції стали ключовим фактором, щоб змусити РФ вести переговори
Санкції Євросоюзу стали ключовим фактором, щоб змусити Росію сісти за стіл переговорів щодо врегулювання ситуації на Донбасі.
Як передає кореспондент УНІАН, про це президент Петро Порошенко сказав під час зустрічі з президентом Європейського парламенту Мартіном Шульцем.
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"В умовах, коли Російська Федерація не виконує і не імплементує положення Мінських домовленостей, надзвичайно важливо для України було рішення про продовження санкцій Європейського Союзу проти Російської Федерації - як ключова мотивуюча роль для того, щоб сісти за стіл переговорів і забезпечити все можливе для деескалації ситуації на сході України в чіткому зв'язку з Мінськими домовленостями", - заявив Петро Порошенко.
Президент нагадав, що відновлення українського суверенітету над окупованими територіями, відновлення українського контролю над неконтрольованою ділянкою українсько-російського кордону, є ключовими елементами забезпечення безпеки на сході України.