Порошенко: санкції стали ключовим фактором, щоб змусити РФ вести переговори

Як передає кореспондент УНІАН, про це президент Петро Порошенко сказав під час зустрічі з президентом Європейського парламенту Мартіном Шульцем.

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"В умовах, коли Російська Федерація не виконує і не імплементує положення Мінських домовленостей, надзвичайно важливо для України було рішення про продовження санкцій Європейського Союзу проти Російської Федерації - як ключова мотивуюча роль для того, щоб сісти за стіл переговорів і забезпечити все можливе для деескалації ситуації на сході України в чіткому зв'язку з Мінськими домовленостями", - заявив Петро Порошенко.

Президент нагадав, що відновлення українського суверенітету над окупованими територіями, відновлення українського контролю над неконтрольованою ділянкою українсько-російського кордону, є ключовими елементами забезпечення безпеки на сході України.