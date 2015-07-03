Порошенко скасував люстрацію екс-начальника київської міліції

Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на сайт президента.

Зазначається, що "це було зроблено з урахуванням необхідності забезпечення обороноздатності країни. Порошенко задовольнив погоджене з комітетом Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони клопотання щодо незастосування передбаченої частинами третьою, четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади" заборони займати посади, до яких застосовуються заходи по очищенню влади (люстрації) до генерал-майора міліції Олександра Терещука".

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Відзначається, що цей указ набирає чинності з дня його публікації.

5 червня прем'єр-міністр Арсеній Яценюк на засіданні Кабміну заявив про звільнення начальника київської міліції Терещука у порядку люстрації.

Як повідомляв УНІАН, Терещук очолив Головне управління МВС України в місті Києві 23 липня 2014 року.