Аваков звільнив Терещука з посади начальника київської міліції

14:51, 05 червня 2015
Політика
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Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков підписав наказ про звільнення Олександра Терещука з посади начальника столичної міліції.

Аваков підписав наказ про звільнення генерал-майора міліції Терещука / Фото УНІАН

Про це УНІАН повідомили у прес-службі МВС України.

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«Глава МВС України Арсен Аваков підписав наказ про звільнення генерал-майора міліції Олександра Терещука з посади начальника ГУМВС України в м. Києві», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, прем'єр-міністр Арсеній Яценюк раніше заявив, що сьогодні в рамках люстрації звільнено начальника київської міліції.

Нагадаємо, Терещук очолив Головне управління МВС України в місті Києві 23 липня 2014 року.

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