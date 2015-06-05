Аваков звільнив Терещука з посади начальника київської міліції

Про це УНІАН повідомили у прес-службі МВС України.

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«Глава МВС України Арсен Аваков підписав наказ про звільнення генерал-майора міліції Олександра Терещука з посади начальника ГУМВС України в м. Києві», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, прем'єр-міністр Арсеній Яценюк раніше заявив, що сьогодні в рамках люстрації звільнено начальника київської міліції.

Нагадаємо, Терещук очолив Головне управління МВС України в місті Києві 23 липня 2014 року.