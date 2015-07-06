Дискусії про членство в ЄС Україні варто піднімати після вирішення поточних проблем - Шульц

Про це заявив президент Європарламенту Мартін Шульц, повідомляє "Європейська правда".

Так він прокоментував заяву президента України Петра Порошенка про те, що за 5-6 років Україна виконає критерії, які існують для майбутніх членів ЄС.

"Проблеми, з якими ми стикаємося нині – інші. Навіть ваші запитання свідчать, що найперший пріоритет – стабілізувати країну у політичному, економічному, соціальному сенсі. Адже стабілізувавши Україну, ми маємо шанс отримати стабільність в усьому регіоні", - зауважив він.

Читайте такожПорошенко: за 5-6 років Україна має досягти критеріїв для подання заявки на членство в ЄС

"Я був би щасливий, якби була можливість вже зараз вирішити цю найголовнішу проблему, і тоді ми би почали дискусію про майбутнє України", - зазначив Шульц.

"Так, я розумію Петра Порошенка. Але я краще буду фокусуватися не на далеких питаннях, а на нинішніх проблемах", - наголосив президент Європарламенту.

При цьому він заявив, що Україна має європейську перспективу.

"Але говорити про будь-які строки в тій ситуації, яка є зараз – неймовірно складно", - підсумував Шульц.

Раніше європейський комісар з питань Європейської політики сусідства та переговорів щодо розширення Йоханнес Хан заявив, що вступ України до ЄС залежить від проведення реформ та виконання Угоди про асоціацію.