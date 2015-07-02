У ВР зареєстрували закон про референдум, який виключає можливість його проведення щодо членства в НАТО та ЄС

Це питання просто не може бути предметом волевиявлення.

Про це пише в своєму блозі представник України у Венеціанській комісії Володимир Пилипенко.

«В новій редакції закону пропонуються3 предмети референдуму – про зміни до Конституції, про зміну території держави та про скасування того чи іншого закону. Ратифікація договорів про вступ до НАТО або питання про членство в ЄС не відносяться до цих категорій», - пояснив він.

«Юридично процедура вступу до НАТО не є надскладною, і референдум при цьому не є обов’язковою необхідністю, для України - це питання важливе перш за все з політичної точки зору. Референдум – це найвища форма демократії, загальновизнана в усьому світі. Тому насправді РФ буде складно поставити під сумнів результати всеукраїнського референдуму та продовжувати «мантру» про те, що «народ України не хоче членства в НАТО», - пояснив експерт.

І додав, що із референдумом про членство України в ЄС ситуація трохи інша.

Практично кожна країна із нинішніх членів ЄС проводила референдум і ставала членом Євросоюзу тільки після того, як отримувала на це дозвіл громадян своєї держави.

«Результати референдуму беруться до уваги як керівництвом самої країни, що планує стати членом ЄС, так і керівництвом Євросоюзу. Були і зворотні приклади, зокрема Норвегія двічі подавала заявку на членство в ЄС двічі – у 1967 та 1992 роках. І обидва рази заявка була «заморожена» через результати всенародного референдуму, норвежці проголосували проти», - пише Володимир Пилипенко.

«Угода про асоціацію – це ще не членство в ЄС, і для того, щоб його домогтися, ми повинні працювати не тільки над суспільною думкою та популяризацією європейської ідеї, а й створювати для цього законодавче підґрунтя. На жаль, в новій редакції закону про всеукраїнський референдум воно відсутнє», - констатує представник ВК.

Нагадаємо, 23 червня 17 народних депутатів з 4 фракцій коаліції зареєстрували нову редакцію закону «Про всеукраїнський референдум» №2145а.