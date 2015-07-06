Підозрюваного у вбивстві Бузини Медведька Апеляційний суд Києва залишив під вартою

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення оголосив суддя Апеляційного суду Денис Масенко, не задовольнивши таким чином апеляційну скаргу адвоката Медведька, який просив скасувати обраний судом першої інстанції запобіжний захід своєму підзахисному.

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Як повідомляв УНІАН, Бузину застрелили 16 квітня на вулиці Дегтярівській у Шевченківському районі Києва поблизу будинку, де він мешкав.

За підозрою у вбивстві Бузини були затримані двоє киян – Медведько і Денис Поліщук.

Через деякий час був затриманий третій підозрюваний, якого незабаром відпустили.

У ніч на 19 червня Шевченківський районний суд Києва призначив Медведьку запобіжний захід у вигляді триманні під вартою до 14 серпня. Поліщуку суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на два місяці або заставу в 5 млн грн.

23 червня Поліщук вийшов на свободу після того, як за нього внесли заставу у розмірі 5 млн грн.

2 липня Апеляційний суд Києва скасував рішення Шевченківського райсуду про можливість внесення застави за Поліщука.