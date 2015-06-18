Аваков: Затримано третього підозрюваного у вбивстві Бузини
12:41, 18 червня 2015Суспільство
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Правоохоронці затримали третього підозрюваного у вбивстві журналіста Олеся Бузини.
REUTERS
Про це написав міністр внутрішніх справ Арсен Аваков в Twitter.
«У справі щодо вбивства О. Бузини щойно затримали третього підозрюваного у причетності до організації вбивства», - написав він.
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Як повідомлялося, Бузину застрелили 16 квітня на вулиці Дегтярівській у Шевченківському районі столиці біля будинку, де він жив.
Сьогодні, 18 червня, правоохоронці затримали 2 киян за підозрою у вбивстві Бузини.
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