Аваков: Затримано третього підозрюваного у вбивстві Бузини

Про це написав міністр внутрішніх справ Арсен Аваков в Twitter.

«У справі щодо вбивства О. Бузини щойно затримали третього підозрюваного у причетності до організації вбивства», - написав він.

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Як повідомлялося, Бузину застрелили 16 квітня на вулиці Дегтярівській у Шевченківському районі столиці біля будинку, де він жив.

Сьогодні, 18 червня, правоохоронці затримали 2 киян за підозрою у вбивстві Бузини.